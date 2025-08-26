Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

„Van-e annál szánalmasabb, mint amikor az épp magángépen luxizó és jachtozó Orbán Viktor a politikai ellenfeleit vádolja hazug módon adóemeléssel? Pont ő, aki megháromszorozta az államadóságot, Európa legmagasabb áfakulcsát vezette be és azt még megfejelte egy 4,5 százalékos különadóval, hogy Magyarországon legyenek legdrágábbak az élelmiszerek” – írja posztjában Magyar Péter.

Magyar Péter a vagyoni egyenlőtlenségekre hívja fel a figyelmet

Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Az a luxizó miniszterelnök vádol mást aljas, hazug módon, aki a saját fizetését az egekbe emelte, a nyugdíjasokat és a családokat pedig magára hagyta. Az az Orbán Viktor, akinek a családja egy évtized alatt gazdagabb lett, mint az angol király, miközben hazánkat Európa legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tette” – folytatja.

A vagyonadó

„A TISZA nem emeli a személyi jövedelemadót, viszont megadóztatja az 5 milliárd forint feletti vagyonokat és azonnal 5 százalékrara csökkenti az egészséges élelmiszerek, valamint a tűzifa áfakulcsát és áfamentessé teszi a gyógyszereket. Emellett bevezetjük a 200 ezer forintos Szépkártyát az Orbán által magára hagyott nyugdíjasoknak” – ígéri Magyar Péter.