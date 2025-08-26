2p
Van olyan adó, amit Magyar Péter emelne

A Tisza Párt vezetője újabb bejegyzésben reagált a kormánykörök kritikájára, ami szerint adóemelésre készül.

„Van-e annál szánalmasabb, mint amikor az épp magángépen luxizó és jachtozó Orbán Viktor a politikai ellenfeleit vádolja hazug módon adóemeléssel? Pont ő, aki megháromszorozta az államadóságot, Európa legmagasabb áfakulcsát vezette be és azt még megfejelte egy 4,5 százalékos különadóval, hogy Magyarországon legyenek legdrágábbak az élelmiszerek” – írja posztjában Magyar Péter.

Magyar Péter a vagyoni egyenlőtlenségekre hívja fel a figyelmet
Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Az a luxizó miniszterelnök vádol mást aljas, hazug módon, aki a saját fizetését az egekbe emelte, a nyugdíjasokat és a családokat pedig magára hagyta. Az az Orbán Viktor, akinek a családja egy évtized alatt gazdagabb lett, mint az angol király, miközben hazánkat Európa legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tette” – folytatja.

A vagyonadó

„A TISZA nem emeli a személyi jövedelemadót, viszont megadóztatja az 5 milliárd forint feletti vagyonokat és azonnal 5 százalékrara csökkenti az egészséges élelmiszerek, valamint a tűzifa áfakulcsát és áfamentessé teszi a gyógyszereket. Emellett bevezetjük a 200 ezer forintos Szépkártyát az Orbán által magára hagyott nyugdíjasoknak” – ígéri Magyar Péter.

 

Az Oktatási Hivatal végre beadta a derekát

Néhány napja még határozottan tagadta az Oktatási Hivatal (OH), hogy az alacsony fizetések miatt kialakuló elvándorlás komoly működési zavarokat okozna. Most azonban a hivatal mégis tárgyalóasztalhoz ül a bérekről a munkavállalók képviselőivel.

Rekordösszeget költöttek Magyar Péter online lejáratására

Az Apáti Bence tulajdonában álló, a Megafonhoz hasonlóan a kormány üzeneteit terjesztő Nemzeti Ellenállás Mozgalom, azaz a NEM, Ellenállás Mozgalom Non-profit Kft. összesen mintegy 290 millió forintot költött el politikai hirdetésekre a Meta és a Google felületein a nyáron.

„Nem a mi nevükbern” – magyar zsidók százai is felemelték szavukat a gázai pokol ellen

A petíciót aláírók szolidaritásukat fejezik ki a „zsidó túszokkal és a gázai lakosokkal” is.

Hadházy Ákos újabb vérlázító részletekre bukkant

A külügyminiszter és családja nyaralásáról.

Magyar Péter: ennek a papírfecninek semmi köze a Tiszához

A pártelnök reagált a megjelent sajtóhírekre.

Orbán Viktor dühös levelet kapott: a helyzet tarthatatlan

Egy szakszervezet írt neki és Pintér Sándornak.

Az IMF-től igazolták az MNB új alelnökét

Hétfőn jelentették be.

Otthon Start: fontos rendelet érkezik az éj leple alatt

Összefonják a támogatásokat.

Magyar Péter visszavágott, és pert ígér

A Tisza Párt elnöke reagált a kormánysajtó cikkére.

Ezt főzte ki Orbán Viktor a jachtos nyaraláson? Kövesse a váratlan Kormányinfót!

Marad az árrésstop, összevonható lesz a csokkal az Otthon Start, az orosz kormánynak nem szóltak Orbán Viktorék a munkácsi támadásról. Többek között ezeket tudtuk meg a hétfői Kormányinfón.

