Vannak nyugdíjasok, akik nem kérnek a kormány alamizsnájából

Kisebb ajándékok helyett tartós méltó nyugdíjakra, korszerű nyugdíjrendszerre és megfelelő egészségügyi ellátásra van szüksége a hazai nyugdíjas társadalomnak – közölte az időseknek tervezett vásárlási utalványok hírére reagálva a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nyugdíjas Tagozata pénteken az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a szervezet a nyugdíjkorrekciós törvény kidolgozását és a vegyes indexálás visszaállítását követeli.

A közlemény idézte Juhász Lászlót, a MASZSZ Nyugdíjas Tagozatának vezetőjét, aki úgy fogalmazott:

„csepp a tengerben. Körülbelül ennyit ér az alamizsnának is beillő egyszeri 30 ezer forintos utalvány, amivel megpróbálja befogni az elszegényedett nyugdíjasok száját a kormány, miközben a teljes nyugdíjrendszer alapjaiban elhibázott, igazságtalan és korszerűtlen”.

A tagozat vezetője rámutatott, a legfeljebb néhány vásárlás kiegészítésére való utalvány összege – amely a kisnyugdíjasoknak kétségtelenül jól jön – az év többi részében nem oldja meg az idős emberek egyre súlyosabb megélhetési problémáját.

Juhász László a közleményben kifejtette, a megoldás kulcsa a vegyes indexálás visszaállítása oly módon, hogy a nyugdíjasok is részesüljenek a gazdasági fejlődés eredményéből. Az értékvesztett nyugdíjak kiigazítása érdekében nyugdíjkorrekciós törvényt kell alkotni azért, hogy azonos életút után ne alakulhassanak ki nagyon eltérő mértékű nyugdíjak. A jelenlegi törvényi szabályozás mellett ugyanis minél régebben ment valaki nyugdíjba, idővel annál szegényebb lesz.

A tagozatvezető kitért még a járulékplafon visszaállítására is, hogy ezzel korlátozzák az irreálisan magas és az alacsony nyugdíjak közötti, akár százszoros különbséget.

Kapcsolódó cikk Ez lett Orbán Viktor nyugdíjasoknak adott kedvezményéből Harmincezer forintos élelmiszerutalványt kapnak.

A közlemény szerint a MASZSZ Nyugdíjas Tagozata több alkalommal konkrét, kidolgozott írásos szakmai javaslatot is letett a döntéshozók asztalára azt kérve, hogy kezdjenek el közösen kidolgozni egy az inflációt, a béremelést és a most nyugdíjba vonulók anyagi ellátásának mértékét is kiszámíthatóan követő rendszert, ám a címzettek még csak válaszra sem méltatják leveleiket.

Juhász László hangsúlyozta: a kormány utalvány helyett törvényben rögzített méltó megélhetési rendszert adjon a nyugdíjasoknak! „Ezzel ugyanis régóta tartozik a tisztes munkában megöregedett embereknek” – szögezte le a közleményben a MASZSZ tagozatvezetője.

(MTI)