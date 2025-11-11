Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

Kedd délelőtti Facebook-bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök Rónai Egon Mérleg című ATV-s műsorának vendége lesz.
„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal”
- írta a kormányfő.
Ez azért váratlan fordulat, mert a miniszterelnök évek óta nem adott interjút a kormánytól független sajtóterméknek, az ATV pedig – legalábbis saját meghatározása, illetve a kormány besorolása szerint – ellenzéki médiumnak számít.
A műsor viszont nem kerül adásba, hanem csak a Youtube-on lesz megtekinthetó. Az interjú időpontját nem közölték egyelőre a felek, de a 24.hu úgy tudja, még kedd délután sort kerítenek rá.