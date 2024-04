Váratlan helyről cáfolták meg a Magyar Pétert ért egyik vádat

Érdekes parlamenti kérdés-választ vett észre a hvg.hu. Magyar Pétert többen is megvádolták azzal, köztük volt felesége, Varga Judit is, hogy házassága miatt nevezték ki állami állásokba. Hasonlóan érvelt Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is, aki azután tette a következő kijelentést, hogy Magyar Péter a Budapesti Nyomozó Ügyészségen járt a Völner-Schadl ügyben:

Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni.

Akadt egy kis kommunikációs zavar, úgy tűnik

Fotó: Izsó Márton Artúr

Fordulat

Ennek fényében mindenképpen érdekes fordulatot jelentett az, hogy azután, hogy az MSZP-s Tóth Bertalan minden kormánytaghoz a következő kérdésekkel fordult:

Ön hány rokonát, hozzátartozóját, ismerősét juttatta munkahelyhez a kinevezése óta? Milyen munkakörben helyezte el a szerencséseket az állami szervezetrendszerben?

Egy egységes válasz érkezett, miszerint „a vezetői kinevezéseknél minden esetben az adott munkakörre vonatkozó megfelelő szakmai tapasztalatok az irányadók” – ezzel tehát a kormányzati válasz lényegében megcáfolta a többek közt Varga Judit és Kocsis Máté által is hangoztatott vádat.

