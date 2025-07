A 24.hu vette észre, hogy „a fürdő 14 éves kor alatt nem látogatható”-felirat várja felugró ablakban a látogatókat az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. honlapján a Rudas Gyógyfürdő oldalán.

A portál szerint az okokat nem részletezik, ugyanakkor a Széchenyi Gyógyfürdőben is hasonló intézkedést vezetnek be, oda augusztus 1-jétől nem mehetnek be a 14 évnél fiatalabbak.