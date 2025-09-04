Váratlant húz Orbán Viktor Kötcsén

Miután Magyar Péter a héten bejelentette, hogy a kormánypártok hagyományos vasárnapi kötcsei „politikai idénnyitójára” rászervezve követőivel ő is Kötcsére megy vasárnap, megjött Orbán Viktor válasza.

"Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mit tiszta lapokkal játszunk.

Vigyázat, hamisítják"'

- írta ki Facebook-oldalára csütörtök délelőtt a kormányfő.

A lépés azért számít váratlannak, mert a kötcsei találkozókat eddig hagyományosan zárt ajtók mögött tartották, az ott elhangzottakról csak kiszivárgott információk alapján értesülhetett a nagyközönség. Ha jól értjük, akkor ezúttal élő, egyenesben nézhetjük majd meg, mit tart fontosnak megosztani táborával a miniszterelnök és más felszólalók.