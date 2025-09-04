Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Váratlant húz Orbán Viktor Kötcsén

mfor.hu

Fellebben a lepel Kötcsén.

Miután Magyar Péter a héten bejelentette, hogy a kormánypártok hagyományos vasárnapi kötcsei „politikai idénnyitójára” rászervezve követőivel ő is Kötcsére megy vasárnap, megjött Orbán Viktor válasza.

"Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mit tiszta lapokkal játszunk.
Vigyázat, hamisítják"'

- írta ki Facebook-oldalára csütörtök délelőtt a kormányfő.

A lépés azért számít váratlannak, mert a kötcsei találkozókat eddig hagyományosan zárt ajtók mögött tartották, az ott elhangzottakról csak kiszivárgott információk alapján értesülhetett a nagyközönség. Ha jól értjük, akkor ezúttal élő, egyenesben nézhetjük majd meg, mit tart fontosnak megosztani táborával a miniszterelnök és más felszólalók.

