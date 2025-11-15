Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

A Digitális Polgári Körök országjárásának szombati első állomásán, Győrben lépett gondosan kiválogatott közönség elé Orbán Viktor miniszterelnök. Némileg talán váratlan fordulattal a kormnyfő ezúttal nem beszédet tartott, hanem – talán a keddi ATV-s interjújának népszerűségén felbuzdulva – a TV2 műsorvezetőjének, Váczi Gergőnek adott „interjút” a színpadon.

Orbán elismerte, hgoy Magyarországnak nincs esélye békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, de

„a nagyok békeerőfeszítéseiben közreműködhetünk”

- állította. Felidézett egy „titkos, féltitkos”, állítólag 2022-ben lezajlott isztambuli orosz-ukrán tárgyalást is, amelyen az oroszok beleegyeztek volna „csak” két ukrán megye elcsatolásába, azonban ezt az ukránok végül angolszász nyomásra elutasították.

„Én láttam az erről szóló dokumentumoka”

- monda a miniszterelnök.

„Nem érdekel az oroszok elnöke ebből a szempontból, az az ő dolga”

- reagált Orbán arra a felvetésre, hogy az Ukrajnának történő fegyverszállítások kérdésében ugyanazt mondja, mint Putyin orosz elnök, azaz hogy ezek csak a háború elhúzódásához vezetnek.

Arról is beszélt, hogy a háború eszkalációja esetén szerinte Magyarország sem tudna kimaradni a konfliktusból.

„Veszély van”

- mondta, mivel „egy háború küszöbén állunk”.

A Washingtonban letárgyalt „pénzügyi védőpajzsról ”szólva Orbán arról beszélt, hogy ilyesmire a magyar kormányoknak Trianon óta mindig szüksége volt, ugyanis nyersanyagok és más reáliák hiányában Magyarország egy esetleges spekulációs támadás esetén „pénzügyi sérülékenységben találja magát”.

„Magyarországnak ezért folyamatosan pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége”

- szögezte le Orbán Viktor

„Erre kezet fogtunk, és ez így lesz. Meddig lesz így? Ameddig az amerikai elnök így akarja”

- mondta el az amerikai, az orosz olajvállalatok elleni szankciók alóli mentességről a kormányfő, újfent cáfolva többek között az amerikai külügyminisztert is, aki egy évre szóló mentességről beszélt csütörtökön.