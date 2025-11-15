2p
Közélet Fidesz Győr Szankció Orbán Viktor

Váratlant is húzott Orbán Viktor Győrben

mfor.hu

Nem beszélt, válaszolt a miniszterelnök, íme néhány érdekesebb részlet a győri eseményről.

A Digitális Polgári Körök országjárásának szombati  első állomásán, Győrben lépett gondosan kiválogatott közönség elé Orbán Viktor miniszterelnök. Némileg talán váratlan fordulattal a kormnyfő ezúttal nem beszédet tartott, hanem – talán a keddi ATV-s interjújának népszerűségén felbuzdulva – a TV2 műsorvezetőjének, Váczi Gergőnek adott „interjút” a színpadon.

Orbán elismerte, hgoy Magyarországnak nincs esélye békét teremteni az orosz-ukrán háborúban, de 

„a nagyok békeerőfeszítéseiben közreműködhetünk”

- állította. Felidézett egy „titkos, féltitkos”, állítólag 2022-ben lezajlott isztambuli orosz-ukrán tárgyalást is, amelyen az oroszok beleegyeztek volna „csak” két ukrán megye elcsatolásába, azonban ezt az ukránok végül angolszász nyomásra elutasították.

„Én láttam az erről szóló dokumentumoka”

- monda a miniszterelnök.

„Nem érdekel az oroszok elnöke ebből a szempontból, az az ő dolga”

- reagált Orbán arra a felvetésre, hogy az Ukrajnának történő fegyverszállítások kérdésében ugyanazt mondja, mint Putyin orosz elnök, azaz hogy ezek csak a háború elhúzódásához vezetnek. 

Arról is beszélt, hogy a háború eszkalációja esetén szerinte Magyarország sem tudna kimaradni a konfliktusból.

„Veszély van”

- mondta, mivel „egy háború küszöbén állunk”.

A Washingtonban letárgyalt „pénzügyi védőpajzsról ”szólva Orbán arról beszélt, hogy ilyesmire a magyar kormányoknak Trianon óta mindig szüksége volt, ugyanis nyersanyagok és más reáliák hiányában Magyarország egy esetleges spekulációs támadás esetén  „pénzügyi sérülékenységben találja magát”.

„Magyarországnak ezért folyamatosan pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége”

- szögezte le Orbán Viktor

„Erre kezet fogtunk, és ez így lesz. Meddig lesz így? Ameddig az amerikai elnök így akarja”

- mondta el az amerikai, az orosz olajvállalatok elleni szankciók alóli mentességről a kormányfő, újfent cáfolva többek között az amerikai külügyminisztert is, aki egy évre szóló mentességről beszélt csütörtökön.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Mit válaszol Magyar Péter Orbán Viktornak Győrben? Itt megtudja!

Néhány óra különbséggel beszél a két politikus, itt van Magyar Péter válasza.

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

A rendőrség sem árulta el, ki kamerázta be Magyar Péter győri fórumának helyszínét

Legalábbis egyelőre.

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

A tiszások sincsenek annyira oda Magyar Péterért?

Egy kormányközeli cég azt mérte, hogy csak a Tisza-szavazók háromnegyede tartja szimpatikusnak a párt elnökét.

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Vitézy Dávid nem lesz biodíszlet – időközi választás jöhet Budapesten?

Törvénytelenül működik a főváros, és ebből még nagy gond lehet a Podmaniczky Mogalom vezetője szerint.

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Megnézi, mit talált ki Orbán Viktor a Tisza ellen?

Győrben röffenti be az országjárását a miniszterelnök.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Pánik a Fideszben: Orbán Viktor már az ATV-be is bekopogott – Ez Viszont Privát

Történelmi siker vagy méretes blöff Orbán Viktor amerikai útja? Mennyit ér a szóbeli ígéret Donald Trumppal szemben? Védőpajzsot vagy új „IMF-hitelt” kért a kormányfő Washingtonban? Miért kellett hirtelen megemelni a hiánycélt? Mi áll Orbán Viktor ATV-s performanszának hátterében? Mi a média szürkezónája? Miért csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben? És mit keres a magyar külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb múltú fociklub élén? Erről is vitatkozott szubjektív műsorunkban, az e heti Ez Viszont Privátban Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Vég Márton újságíró.              

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

Mindketten Győrben lesznek országjáráson.

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

Bajban a kormány konzultációja? Nagy változás jön

A „felmerült igényekre reagál” a kormány.

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

Kezdődik: ekkortól lehet dönteni, ki induljon a Tiszától az egyéni választókerületekben

November 17-étől nyilvános megmérettetés indul mind a 106 egyéni választókerületben: a Tisza Párt egyfajta előválasztást tart, ki induljon a zászlójuk alatt áprilisban.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168