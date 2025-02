Váratlanul megszólalt Menczer Tamás

Különösen, ha a biztonságról van szó. Magyarországot meg akarjuk őrizni magyar országnak. És Németország is olyan vezetőket érdemel, akik a józan ész talaján állnak és megvédik a németeket!

Hangsúlyozta, hogy a német bevándorláspárti politikusok többször is elárulták Németországot, a német embereket.

