Érdekes mozgolódások Varga Juditék asztalos cégénél

A 2024. június 21-én bejegyzett famíves cég, a Picidae Kft. „egyéb bútor gyártására” lett bejegyezve, és 5 millió forintos jegyzett tőkével indították útjára. Székhelynek Windisch László, az Állami Számvevőszék elnökének címét jegyezték be, az ügyvezető pedig párja, Varga Judit egykori igazságügyminiszter.

Windischnek 2020 óta van asztalosvégzettsége, Varga azonban csak az igazságügyminiszteri posztjáról lemondva iratkozott be egy képzésre, majd tett asztalosvizsgát 2025-ben. Varga Judit erről két évvel ezelőtt a így beszélt: „Ha ez az egész őrület, ami itt most zajlik, engedi azt a szabad szellemi kapacitást nekem, hogy tudjak most már tényleg a fafajtákkal foglalkozni – mert a múlt héten kezdődött, és bő egy évig tart –, akkor fogok kapni, ha jól csinálom, egy középfokú szakmai képesítést. Szeretném komolyan venni ezt a dolgot.”

Nos, úgy tűnik, a tulajdonosok valóban komolyan veszik a céget, és hosszú távú terveik vannak vele, ugyanis az Opten nyilvános adatai szerint a Picidae Famíves Kft.-nek 2025 szeptemberében új fióktelepe lett Solymáron,

a vasútállomás melletti ipartelepen, ahová több cég is be van jegyezve, például autószerviz, karosszérialakatos vállalkozás, gépipari, egyedi fémszerkezeteket és hegesztési kellékeket gyártó cégek, építményüzemeltetéssel foglalkozó vállalat, hegesztéstechnikai bolt, és jelenleg is van kiadó helyiség az ipari területen.

Komoly asztalosműhelyt rendeztek be – minden bizonnyal Solymáron

Fotó: Facebook/Windisch László

Minden bizonnyal innen posztolta ki közös képüket Windisch októberben a Facebookra, amin a műhelynek csak egy kis szeglete látszódik. Az asztalos vállalkozásnak igen szép műhelyt rendeztek be, felsőkategóriás gépekkel. A fotón látható egy gérvágó, amely nagy valószínűséggel egy Festool KS120 Kapex, ennek ára kiegészítőktől függően körülbelül 900 ezer forintról indul. A Festool az asztalosipari kézi- és a féltelepített szerszámgépek csúcsa, a műfaj Rolls-Royce-a, de Varga Judit korábbi fotóin is több minőségi gép felfedezhető.

További változás, hogy a famíves startup – melynek főtevékenysége időközben „bútorgyártásra” módosult – 5 millió forintos jegyzett tőkéjét szintén tavaly szeptemberben a tulajdonosok felemelték 8 637 000 forintra.

Ezzel együtt módosult a cég értesítési e-mail címe is, valamint Windisch László nevénél már nemcsak az van feltüntetve, hogy a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít, hanem 2025. szeptemberétől számszerűsítették is azt, mértéke meghaladja az 50 százalékot.

A 2024. június 21-én alapított vállalkozás első féléve a leadott éves beszámoló szerint nem volt túlzottan mozgalmas. A számok azt mutatják, hogy kezdetben főként a tevékenység megalapozásával, különféle eszközök beszerzésével foglalkoztak. A tárgyi eszközök értéke 26,6 millió forintot ért el 2024 végére, miközben árbevétele a cégnek nem volt. A költségoldalon 1,6 millió forintnyi anyagjellegű kiadás keletkezett, így 1,4 millió forintos veszteséggel zárták az első tört évét. Bizonyára már a 2025-ös számaik is megvannak, de azok csak pár hónap múlva derülnek ki.

A bicskei pedofilbotrányt követő kegyelmi ügybe belebukó Varga Judit egyébként visszatért a munkaerőpiacra, 2024 szeptembere óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik Vertán György cégénél, a Tigránál. Tavaly ősszel pedig csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz. A korábban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője által bemutatott programnak most a volt igazságügyi miniszter a gyermekjogi védnöke.

Varga Judit utolsó Facebook-bejegyzése a „Hányinger” volt, amit az az interjú váltott ki belőle, amit Szily Nóra készített egykori férjével, a mára Orbán Viktor miniszterelnök kihívójává előlépett Magyar Péterrel.