Az aláírásról kép is készült, az alany egy óriási húszezres volt:

A magyar bankjegyekben a fejlődés a hagyománnyal és a stabilitással ötvöződik, miközben megfelelnek a mai készpénzforgalom technológiai követelményeinek is – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új elnöke szerdán Budapesten, az első forint bankjegy ünnepélyes aláírása alkalmából.

