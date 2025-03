Varga Mihályék visszafordították a Matolcsy-korszak végén lezavart cégátszervezést

A közgyűlés fő napirendi pontja Stofa György vezérigazgató visszahívása volt. Ő Matolcsy Ádám köréhez tartozik, és nem sokkal korábban Varga Mihály őt is menesztette az Optima Befektetési Zrt. éléről. A GTC élére – saját szavazataival – Hegedüs Istvánt nevezték ki.

A GTC-közgyűlés nem tartogatott sok meglepetést: a jegyzőkönyv alapján minden szerepet Hegedüs töltött be – ő szavazott, ő volt a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló is. A GTC két tulajdonosa az Optimum Ventures Magántőkealap és annak második számozott alapja, mindkettőt az Optimum Befektetési Alapkezelő Zrt. kezeli, amelynek képviseletét szintén Hegedüs látta el.

A lap szerint március 14. Hegedüs számára különösen mozgalmas nap lehetett: aznap délelőtt a GTC Holding Zrt. közgyűlését is levezette. Ez a cég kapcsolódik egy nagy lengyelországi befektetéshez, amely súlyos veszteségeket hozott, miközben a társaság saját vagyona 2023 végén még mintegy 100 milliárd forint körül mozgott. Az Opten cégadatbázis szerint ugyanakkor a GTC már harmadik éve veszteséges.

Ugyanezzel a lépéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának minden tagját visszahívták: Dudás Lóránt elnököt, valamint Köröskényi Mónikát és Huszár Zsófiát. Új tagokat nem neveztek ki, az igazgatóság megszűnt, és a céget ezentúl egyedül a vezérigazgató irányítja. Az alapító, azaz az Optima Befektetési Zrt. Hegedüs Istvánt nevezte ki vezérigazgatónak határozatlan időre. Hegedüs így immár két céget is vezet: őt ugyanis Varga Mihály jegybankelnökké választása után azonnal az Optima Befektetési Zrt. élére is kinevezte. A róla elérhető adatok szerint 62 éves, nyíregyházi illetőségű, és korábban nem szerepelt 100 milliárdos ügyletekben.

A 24.hu szerint azonban március 14-én azonban új dokumentum került a cégbíróság elé, amely igazolta, hogy az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. részvényeit visszavezették az Optima Befektetési Zrt. értékpapírszámlájára. Ezzel az új jogi képviselő be is nyújtotta a módosított alapszabályt, amely szerint a cég 100 százalékos tulajdonosa ismét az Optima Befektetési Zrt.

Bár a hivatalos cégadatok változást mutattak, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezetője és az időközben menesztett Optima-vezér egybehangzóan azt nyilatkozták, hogy valójában nem történt tulajdonosváltás. Állításuk szerint az MNB alapítványa továbbra is a végső tulajdonos, és az alapkezelő csak kölcsönszerződést kötött a Közép-Európai Magántőkealappal az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. száz részvényére. A tulajdonosváltást tehát nem végleges szándékként, hanem formális tranzakcióként értelmezték.

A Neumann János Egyetem Alapítványa „jelentős kárt” okozva fektette be a közpénzt az MNB alapítványának pénzét kezelő cégbe – állítja a jelentés.

