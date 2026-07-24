Vázolta a közmédiáról szóló egyeztetés témáit a kultúrminisztérium

„A közmédia feladata kizárólag a nyilvánosság szolgálata, ezért mind a szakma, mind a társadalom véleményét kikérjük annak szerepéről” – írja közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
Az egyeztetés első fázisaként elindítják a szakmai egyeztetést, a szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A leendő vezérigazgatót nyilvános pályázat útján választják ki.
A szakmai egyeztetésre a minisztérium az alábbi kilenc kérdéskört ajánlja, de nem teszi kötelezővé:
1. Feladat és közszolgálatiság 2030-ban
2. Tartalmi hiányok és megőrzendő értékek
3. Egyidejű generációs elérés
4. A közmédia szerepe a helyi közösségekben
5. Dezinformáció, hiteles tájékoztatás és médiaműveltség
6. Kultúra, oktatás és tudomány közvetítése
7. A társadalom reprezentációja
8. Platform és archívumstratégia
9. Médiapiaci ökoszisztéma
Az egyeztetésben médiaszervezetek, hírközlési szereplők, nemzetközi szervezetek, digitális platform- és innovációs szakértők, alkotói és kulturális szervezetek, oktatási szereplők, illetve civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezetei és képviseletei vesznek részt. „A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott: írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé” – írták. A vélemények beküldésének határideje 2026. augusztus 20.
Az egyeztetés időzítését az indokolja, hogy eredménye még a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírandó nyílt pályázat előtt rendelkezésre álljon. A beérkezett vélemények utólag nyilvánosságra kerülnek.