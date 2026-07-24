Vázolta a közmédiáról szóló egyeztetés témáit a kultúrminisztérium

„A közmédia feladata kizárólag a nyilvánosság szolgálata, ezért mind a szakma, mind a társadalom véleményét kikérjük annak szerepéről” – írja közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Az egyeztetés első fázisaként elindítják a szakmai egyeztetést, a szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A leendő vezérigazgatót nyilvános pályázat útján választják ki.

A szakmai egyeztetésre a minisztérium az alábbi kilenc kérdéskört ajánlja, de nem teszi kötelezővé:

1. Feladat és közszolgálatiság 2030-ban

2. Tartalmi hiányok és megőrzendő értékek

3. Egyidejű generációs elérés

4. A közmédia szerepe a helyi közösségekben

5. Dezinformáció, hiteles tájékoztatás és médiaműveltség

6. Kultúra, oktatás és tudomány közvetítése

7. A társadalom reprezentációja

8. Platform és archívumstratégia

9. Médiapiaci ökoszisztéma

Az egyeztetésben médiaszervezetek, hírközlési szereplők, nemzetközi szervezetek, digitális platform- és innovációs szakértők, alkotói és kulturális szervezetek, oktatási szereplők, illetve civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezetei és képviseletei vesznek részt. „A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott: írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé” – írták. A vélemények beküldésének határideje 2026. augusztus 20.

Az egyeztetés időzítését az indokolja, hogy eredménye még a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírandó nyílt pályázat előtt rendelkezésre álljon. A beérkezett vélemények utólag nyilvánosságra kerülnek.