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Közélet Média

Vázolta a közmédiáról szóló egyeztetés témáit a kultúrminisztérium

mfor.hu

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium javaslatai nem kötelezők, de adhatnak egy képet arról, hogyan képzeli el a Magyar-kormány a közmédiát a jövőben.

„A közmédia feladata kizárólag a nyilvánosság szolgálata, ezért mind a szakma, mind a társadalom véleményét kikérjük annak szerepéről” – írja közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.  

Az egyeztetés első fázisaként elindítják a szakmai egyeztetést, a szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A leendő vezérigazgatót nyilvános pályázat útján választják ki.

A szakmai egyeztetésre a minisztérium az alábbi kilenc kérdéskört ajánlja, de nem teszi kötelezővé:

    1. Feladat és közszolgálatiság 2030-ban
    2. Tartalmi hiányok és megőrzendő értékek
    3. Egyidejű generációs elérés
    4. A közmédia szerepe a helyi közösségekben
    5. Dezinformáció, hiteles tájékoztatás és médiaműveltség
    6. Kultúra, oktatás és tudomány közvetítése
    7. A társadalom reprezentációja
    8. Platform és archívumstratégia
    9. Médiapiaci ökoszisztéma

Az egyeztetésben médiaszervezetek, hírközlési szereplők, nemzetközi szervezetek, digitális platform- és innovációs szakértők, alkotói és kulturális szervezetek, oktatási szereplők, illetve civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezetei és képviseletei vesznek részt. „A közvetlen megszólításon túl az egyeztetés nyitott: írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé” – írták. A vélemények beküldésének határideje 2026. augusztus 20.

Az egyeztetés időzítését az indokolja, hogy eredménye még a közmédia vezérigazgatói posztjára kiírandó nyílt pályázat előtt rendelkezésre álljon. A beérkezett vélemények utólag nyilvánosságra kerülnek. 

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