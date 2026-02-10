Védőhálót kapnak a sportszervezetek a végrehajtókkal szemben

Védőernyőt húz a sportszervezetek állami támogatása köré a kormány egy tegnap éjjel megjelent rendelet szerint. A sportszervezetek (pl. egyesületek, klubok) által kapott működési célú állami támogatás a továbbiakban teljes egészében érinthetetlen a bírósági végrehajtók számára. Nem lehet lefoglalni vagy letiltani – derül ki a Magyar Közlönyből.

A kormány ezzel akarja garantálni, hogy a rezsire, a sportlétesítmények fenntartására és az ott dolgozók bérére szánt közpénz ne adósságrendezésre menjen el, hanem a sporttevékenység folyamatosságára.

Azonnali alkalmazás: A szabály a már folyamatban lévő végrehajtásokra is vonatkozik, amennyiben a támogatást a rendelet hatálybalépése (2026. február 10.) után fizetik ki. Vagyis ha egy sportklubnak tartozása van, a végrehajtó nem nyúlhat ahhoz a pénzhez, amit az állam a működésükre utalt.

A rendelet a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva hozott rendkívüli szabályozás.