Vége a propaganda emaileknek, amelyek a Covid óta jönnek a postaládákba

Mától könnyedén leiratkozhat bárki, aki kapja a Kormányzati Tájékoztatási Központ leveleit. Az email címeket az Orbán-kormány még a Covid-járvány idején gyűjtötte össze, azoknak küldték a kormányzati tájékoztatásnak nevezett propaganda-anyagokat, akik annak idején fel akarták venni a vakcinát, emiatt megadták az elektronikus elérhetőségüket.

A levelekről eddig [email protected] címre küldött levéllel lehetett. Mától a „leiratkozom” gombra kattintva is lehetséges mindez.

A legutóbbi levelekben az előző kormány egyebek között a Tisza-adóval, az elszálló üzemanyagárakkal riogatta az állampolgárokat, vagy pedig olyan intézkedésekkel büszkélkedett, mint a 3 százalékos lakáshitel-program.