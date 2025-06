Vége a roncsautók utcán tárolásának, Zugló bekeményített

Az új szabályozás értelmében ezek a járművek néhány napnál tovább nem maradhatnak közterületen. A nyáron célzott akció indul a problémás járművek eltávolítására, az önkormányzat már megrendelte a szükséges szállítási és tárolási kapacitást is.

A szabályozás azokra a járművekre vonatkozik, amelyek üzemképtelenek, rendszám nélküliek vagy érvénytelen műszaki vizsgával rendelkeznek. Az önkormányzat szerint ezek a járművek rontják a városképet, feleslegesen foglalják a parkolókat, és környezetvédelmi kockázatot is jelentenek.

Rózsa András polgármester jelentette be.

