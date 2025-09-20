Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

Magyar Péter a Tisza adományosztó kórházjárásának első, budapesti állomásán a Szent János Kórháznál a Telex kérdésére, miszerint Hegyvidéken, azaz a XII. kerületben is dönthetnek majd a Tisza-szimpatizánsok arról, hogy ki legyen a jelölt, vagy ez már eldőlt, hogy ő lesz, azt felelte, hogy

„Szívesen megválaszolom ezt a kérdést, és legalább meglesz a headline, és nem azt fogjuk olvasni a Telexen, hogy milyen adományozás zajlott. Nem, itt nem lesz, úgy döntött a párt elnöksége, hogy senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie.”

Magyar Péter hozzátette, hogy mind a másik 105 körzetben lesz előválasztás.