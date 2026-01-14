2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Budapest Önkormányzatok Karácsony Gergely

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

mfor.hu

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

„A kormány kifosztotta a fővárost, pedig erre nem volt rászorulva, hiszen amúgy is egyre több pénze volt” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester arra reagált, hogy lezárult Budapest átvilágítása, amelyet az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, Domokos László vezetett. Az eredmény azonban nem ismert. 

Karácsony szerint a fővárosnak az állami elvonás után megmaradt adóbevételei az elmúlt évek egyikében sem érték el azt a szintet, mint amikor még Tarlós István volt a főpolgármester. 2025-ben 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt Budapestnek, mint 2019-ben. 

„Eközben az elszegényedő főváros egy fillér újabb hitelt sem vett fel, viszont fizette vissza a Tarlós-korszakban felvett hiteleket. Nekünk kevesebb pénzből kellett ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban” – áll a főpolgármester oldalán.

Karácsony újév napján a kelenföldi buszgarázsból üzent a budapestieknek. Akkor arról beszélt: Budapest új aranykora csak „új kiegyezéssel” jöhet el, vagyis a város és a vidék, valamint a főváros és a kormány együttműködésével.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április 12-ei országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba.

Hadházy Ákos nem adja fel – keddenként tüntet

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Olyan történt az RTL-lel, amire régóta nem volt példa

A 2. héten meglepő végeredmény született.

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

Miután három, autóbérlésre és/ vagy -vásárlásra kiírt közbeszerzésük is eredménytelen lett, s a hatóság ellen jelenleg is nyomozások folynak, most új gépjárműt vásárolt az Integritás Hatóság több mint 24 millió forintért.

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Megszületett az új ítélet.

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Az év utolsó napjaiban sok rendelet jelent meg.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168