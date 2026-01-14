Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

„A kormány kifosztotta a fővárost, pedig erre nem volt rászorulva, hiszen amúgy is egyre több pénze volt” – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester arra reagált, hogy lezárult Budapest átvilágítása, amelyet az Állami Számvevőszék korábbi elnöke, Domokos László vezetett. Az eredmény azonban nem ismert.

Karácsony szerint a fővárosnak az állami elvonás után megmaradt adóbevételei az elmúlt évek egyikében sem érték el azt a szintet, mint amikor még Tarlós István volt a főpolgármester. 2025-ben 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt Budapestnek, mint 2019-ben.

„Eközben az elszegényedő főváros egy fillér újabb hitelt sem vett fel, viszont fizette vissza a Tarlós-korszakban felvett hiteleket. Nekünk kevesebb pénzből kellett ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban” – áll a főpolgármester oldalán.

Karácsony újév napján a kelenföldi buszgarázsból üzent a budapestieknek. Akkor arról beszélt: Budapest új aranykora csak „új kiegyezéssel” jöhet el, vagyis a város és a vidék, valamint a főváros és a kormány együttműködésével.