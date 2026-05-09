Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Közélet parlament Választás 2026

Véget ér az Orbán-rendszer – megalakul az új Országgyűlés, ünnepel a Kossuth tér

Alakuló ülését tartja az Országgyűlés szombaton. Miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.

Tarr Zoltán: Építsünk együtt egy olyan országot, amelyre gyermekeink is büszkék lehetnek

Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik: Európába, a nyugati értékközösségbe - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Tarr Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én, az Európa-napon kerül sor. Mint írta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma, Magyarország számára pedig "a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét" jelenti.

Milyen ellenzék lesz a Fidesz?

A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd - közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon.

Gulyás Gergely azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. (MTI)

A Szent Korona előtt megálltak

Magyar Péter leendő miniszterelnököt óriási sajtóérdeklődés fogadta a Parlamentben - hazai és külföldi tudósítók haza, köztük kollégánk is.A Szent Korona előtt rövid időre megálltak a képviselők.


Fotó: Klasszis Média / Imre Lőrinc

 

Két szobornál is virágot helyeztek el a Tisza képviselői

A 141 megválasztott tiszás képviselő fél 10 előtt együtt vonult a Parlament épületéhez. Út közben Gróf Andrássy Gyula és József Attila szobránál helyeztek el virágot, majd beléptek az Országházba.

A Tisza képviselői így vonultak be a Parlamentbe. Forrás: Facebook / Magyar Péter
Óriási Tisza-többség

A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben

Forrás: valasztas.hu
A mai menetrend: 10-kor kezdünk, éjszakáig tart az ünneplés

Az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök. 

A Ház ezután meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NBV) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.

Ezután szünet következik; a mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új Országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.

Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert kormányalakítással.

Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz az NVB és az NVI beszámolóiról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.

Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással az alelnökeit és a jegyzőit.

Megalakul a házbizottság; az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.

A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba lép, és a történelmi zászlók előtt, ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet.

A Parlament előtt a Kossuth Lajos téren éjszakába nyúlik majd az ünneplés.

A francia riviérán, egy Hermés-üzletben fotózták le Mészáros Lőrincet

Egy indiai dizájner fényképezkedett a leggazdagabb magyarral, az Átlátszónak pedig más is megerősítette, hogy a fotó valóban friss.

Börtönbe vonult Tarsoly Csaba

Csütörtök reggel vitték II. kerületi otthonából börtönbe Tarsoly Csabát, a soltvadkeri takarékszövetkezeti ügyben két évet kapott. Az ellene hozott vádakért nem vállalt felelősséget, de önként vonult be.

Megélhetési költségek, infláció: ezek a legfontosabb problémák a magyarok szerint

Az Európai Unióban a közel-keleti háború miatt aggódnak az emberek leginkább, Magyarországon a megélhetés költségei okozzák a legnagyobb problémát. Az Eurobarométer felmérése rákérdezett arra is, hogyan ítélik meg az Oroszországgal szembeni szankciókat a magyarok.

Kiutasították Magyarországról az orosz kémet, aki az MCC-n keresztül is megkörnyékezhette a magyar elitet

Hétfőn utasították ki Magyarországról Artur Szuskovot feleségével együtt. Az MCC és az NKE John Lukács Intézete is azt közölte, hogy nem hívták meg a rendezvényeikre, a VSquare azonban több forrásból is úgy értesült, hogy ott épülhetett be a magyar elitbe.

Aggódhat, aki külföldre menekített vagyont – a legfőbb ügyész mindenkinek utánamenne

„Hiú remény” eltűnni a hatóságok elől. Kemény interjút adott Nagy Gábor Bálint.

Utolsó döntésével még megtolná egy kicsit a Fradit Orbán Viktor

Kap egy búcsúajándékot a klub?

Elfogták és őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt főigazgatóját

Gyanúsítottként hallgatták ki.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

