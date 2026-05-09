Véget ér az Orbán-rendszer – megalakul az új Országgyűlés, ünnepel a Kossuth tér

Alakuló ülését tartja az Országgyűlés szombaton. Miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.

Tarr Zoltán: Építsünk együtt egy olyan országot, amelyre gyermekeink is büszkék lehetnek Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik: Európába, a nyugati értékközösségbe - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook-oldalán szombaton. Tarr Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre május 9-én, az Európa-napon kerül sor. Mint írta, ez a nap a béke, az újjáépítés és az összefogás szimbóluma, Magyarország számára pedig "a magyar rendszerváltás egy új, talán leglényegesebb fejezetének megnyitását, a békés építkezés kezdetét" jelenti.

Milyen ellenzék lesz a Fidesz? A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd - közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon. Gulyás Gergely azt ígérte: minden jó kormányjavaslatot támogatnak majd, viszont a Tisza Párt kampányban tett választási ígéreteinek betartását számon kérik. (MTI)

A Szent Korona előtt megálltak Magyar Péter leendő miniszterelnököt óriási sajtóérdeklődés fogadta a Parlamentben - hazai és külföldi tudósítók haza, köztük kollégánk is.A Szent Korona előtt rövid időre megálltak a képviselők.

Két szobornál is virágot helyeztek el a Tisza képviselői A 141 megválasztott tiszás képviselő fél 10 előtt együtt vonult a Parlament épületéhez. Út közben Gróf Andrássy Gyula és József Attila szobránál helyeztek el virágot, majd beléptek az Országházba. A Tisza képviselői így vonultak be a Parlamentbe. Forrás: Facebook / Magyar Péter

Óriási Tisza-többség A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben Forrás: valasztas.hu .