Véget ér az Orbán-rendszer – megalakul az új Országgyűlés, ünnepel a Kossuth tér
Alakuló ülését tartja az Országgyűlés szombaton. Miniszterelnökké választják Magyar Pétert, a Kossuth téren ünnepelheti meg a tömeg a rendszerváltás óta a legnagyobb felhatalmazással rendelkező kormány hivatalba lépését.
Tarr Zoltán: Építsünk együtt egy olyan országot, amelyre gyermekeink is büszkék lehetnek
Magyarország ma szimbolikusan és a tettek mezején is visszatér oda, ahová történelme, kultúrája és szellemisége alapján ezer éve tartozik: Európába, a nyugati értékközösségbe - írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
Milyen ellenzék lesz a Fidesz?
A Fidesz-KDNP normális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, minden jó javaslatot támogatnak, de a Tisza választási ígéreteit számon kérik majd - közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, az Országgyűlés szombati alakuló ülését megelőzően a Facebookon.
A Szent Korona előtt megálltak
Magyar Péter leendő miniszterelnököt óriási sajtóérdeklődés fogadta a Parlamentben - hazai és külföldi tudósítók haza, köztük kollégánk is.A Szent Korona előtt rövid időre megálltak a képviselők.
Két szobornál is virágot helyeztek el a Tisza képviselői
A 141 megválasztott tiszás képviselő fél 10 előtt együtt vonult a Parlament épületéhez. Út közben Gróf Andrássy Gyula és József Attila szobránál helyeztek el virágot, majd beléptek az Országházba.
Óriási Tisza-többség
A közel egy hónappal ezelőtti voksoláson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben .
A mai menetrend: 10-kor kezdünk, éjszakáig tart az ünneplés
Az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyok Tamás köztársasági elnök.
A Ház ezután meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NBV) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról.
Ezután szünet következik; a mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új Országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása.
Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Sulyok Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert kormányalakítással.
Az esküokmányok ellenőrzése után a parlament vita nélkül határoz az NVB és az NVI beszámolóiról, majd a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.
Titkos szavazással, a frakcióvezetők indítványára, a korelnök javaslata alapján megválasztják az Országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással az alelnökeit és a jegyzőit.
Megalakul a házbizottság; az Országgyűlés új elnöke átveszi az ülés vezetését, a köszöntője után pedig a miniszterelnök megválasztása következik.
A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba lép, és a történelmi zászlók előtt, ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet.
A Parlament előtt a Kossuth Lajos téren éjszakába nyúlik majd az ünneplés.