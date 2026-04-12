Egész nap nyomon követtük a választás eseményeit, az urnazáráskor új lapot nyitunk – kövesse az Mfor közvetítését az eredményekről, történésekről!
Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról
Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.
Csézi vezet Tállai Andrással szemben
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú válaszókerüleltében Csézy Erzsébet, a Tisza jelöltje vezet Tállai Andrással (Fidesz-KDNP) szemben. A feldolgozottság még csak 3 százalékos, Csézy Erzsébet jelenleg 58,44, Tállai András pedig csak 33,71 százalékon áll. Az eredmény persze még változhat, de a mezőkövesdi választókerületben Tállai győzelmére sokan számítanak.
Vezet a fideszes jelölt a soproni körzetben
8,51 százalékos feldolgozásnál vezet a fideszes Barcza Attila a soproni körzetben a szavataok 47,20 százalékával a tiszás Nagy Anikó előtt, aki 43,48 százalékon áll. A mi hazános jelölt 7 százalék felett.
Érkeznek az első Somogy vármegyei adatok
A vármegye négy választókerületéből kettőben van már 10 százalék feletti feldolgozottsági arány.
- 13,16 százalékos feldolgozottság - Somogy 02. OEVK: a Fidesz-KDNP színeiben Kelei Zita a szavazatok 48,9 százalékával vezet
- 10,08 százalékos feldolgozottság - Somogy 03. OEVK: a Fidesz-KDNP színeiben Móring József Attila a szavazatok 50,16 százalékával vezet
Ózdon szavaztak a legkevesebben
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú egyéni választókerületében mérték a legalacsonyabb részvételt 18:30-ig. Az ózdi központú választókerületben a választásra jogosultak mindössze 64,58 százaléka adta le a szavazatát. A választók összesen 10 egyéni képviselőjelölt közül választhattak. 2014 óta a választókerületnek egyetlen képviselője van, Riz Gábor a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki három választáson keresztül őrzi mandátumát. Ő azonban az idén nem indult el, a Fidesz Dr. Csuzda Gábort indította el.
Elképesztő rekordrészvétel a soproni körzetben
A soproni központú Győr-Moson-Sopron vármegye, 04. számú egyéni választókerületében egészen brutális a részvétel: 83,80 százalékos. Sopronban a választópolgárok közel 83 százaléka ment el szavazni, de például Harkán 89 százalékos, Nagycenken 86,5 százalékos a részvétel. A kisebb falvakban is mindenhol 80 százalék feletti az arány.
A Fidesz is nagyon jól mozgósított?
Novák Előd bízik a Mi Hazánk parlamentbe jutásában
Itt az Alapjogokért Központ friss felmérése is
Magyar Péter: optimisták vagyunk, Magyarország újra történelmet írt
Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”
Az M1 nem adja Magyar Péter sajtótájékoztatóját
Űgy tűnik, nem tartják elég fontosnak, hogy mit mond az egyik esélyes párt vezetője a választások estéjén.
Sulyok Tamás: a mai választás legitim felhatalmazást jelent, bármi is lesz a végeredmény
Megkezdte a levélszavazatok felbontását az NVI
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre – a kézi számolást megelőzően – azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.
Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.
Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát.
Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.
Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.
A levélszavazatok feldolgozásának megkezdésére Sasvári Róbert, az NVB elnöke a testület nevében adta meg az engedélyt a bizottság tagjainak jelenlétében. Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki megtekintette a levélszavazatok feldolgozásának megkezdését.
(MTI)
Volt egy fontos mondata Gulyás Gergelynek
A Telex választási műsorában Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója azt emelte ki, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 19 óra után tartott rövid sajtótájékoztatóján kimondta:
„a választás demokratikus keretek között zajlott".
Róna szerint ezután nehezebb lenne adott esetben kétségbe vonni a választás végeredményét. A 21 Kutatóközpont utolsó mérése szerint 55-38 százalékra nyer a Tisza Párt.
László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint az igazán fontos beszéd vasárnap este a vesztes „nagy" párt vezetőjéé lesz – neki kell majd elismernie a választás eredményét.
Kétharmados Tisza-győzelemről szól a Medián utolsó mérése
A Medián utolsó közvélemény-kutatása szerint listán a Tisza Párt 55,5 százalékot, a Fidesz-KDNP 37,9 százalékot kapott. A Mi Hazánk 3,9 százalékot, vagyis a Medián kétpárti parlamentet vár. Az intézet szerint az új Országgyűlésben a Tisza 135 mandátumra számíthat, míg a Fidesz-KDNP 63-ra. Ez kétharmados többséget jelentene a Tisza számára. A DK és a Kutyapárt alig haladja majd meg az 1-1 százalékos szavazatarányt. Emellett a roma nemzetiség először szerezhet mandátumot az új parlamentben.
Gulyás Gergely szerint bevált a kormánypárti mozgósítás
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót a Fidesz eredményváróján. Gulyás megköszönte a választóknak, hogy elmentek szavazni, szerinte a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar demokrácia rendkívül erős.
Szerinte a magas részvétel a kormánypárti mozgósítás eredménye is.
Elmondta: számtalan bejelentést tettek jogsértések miatt, de alapvetően rendben zajlott a folyamat.
„Abban bízunk, hogy a választópolgárok biztosítani fogják a többséget” – mondta Gulyás.