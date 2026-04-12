Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú válaszókerüleltében Csézy Erzsébet, a Tisza jelöltje vezet Tállai Andrással (Fidesz-KDNP) szemben. A feldolgozottság még csak 3 százalékos, Csézy Erzsébet jelenleg 58,44, Tállai András pedig csak 33,71 százalékon áll. Az eredmény persze még változhat, de a mezőkövesdi választókerületben Tállai győzelmére sokan számítanak.

8,51 százalékos feldolgozásnál vezet a fideszes Barcza Attila a soproni körzetben a szavataok 47,20 százalékával a tiszás Nagy Anikó előtt, aki 43,48 százalékon áll. A mi hazános jelölt 7 százalék felett.

A vármegye négy választókerületéből kettőben van már 10 százalék feletti feldolgozottsági arány.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú egyéni választókerületében mérték a legalacsonyabb részvételt 18:30-ig. Az ózdi központú választókerületben a választásra jogosultak mindössze 64,58 százaléka adta le a szavazatát. A választók összesen 10 egyéni képviselőjelölt közül választhattak. 2014 óta a választókerületnek egyetlen képviselője van, Riz Gábor a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, aki három választáson keresztül őrzi mandátumát. Ő azonban az idén nem indult el, a Fidesz Dr. Csuzda Gábort indította el.

A soproni központú Győr-Moson-Sopron vármegye, 04. számú egyéni választókerületében egészen brutális a részvétel: 83,80 százalékos. Sopronban a választópolgárok közel 83 százaléka ment el szavazni, de például Harkán 89 százalékos, Nagycenken 86,5 százalékos a részvétel. A kisebb falvakban is mindenhol 80 százalék feletti az arány.

Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”

Egyúttal azt is közölte, hogy rendben lezajlottak az országgyűlési választások.

Megkezdte a levélszavazatok felbontását az NVI

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte az országgyűlési választásra hozzájuk érkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre – a kézi számolást megelőzően – azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják.

Levélben a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak az országos listára. Az NVI összesen 497 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát.

Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

A levélszavazatok feldolgozásának megkezdésére Sasvári Róbert, az NVB elnöke a testület nevében adta meg az engedélyt a bizottság tagjainak jelenlétében. Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki megtekintette a levélszavazatok feldolgozásának megkezdését.

