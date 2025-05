Véget ér egy korszak: lemondott és visszavonul Gyurcsány Ferenc

A bejelentésből az a magánéleti szál is kiderül, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára elválnak.

Dobrev Klára jelezte: elnökválasztás következik. Az új elnököt a párt teljes tagsága választja; egyúttal bejelentette, a választáson ő maga is elindul. Mától az elnökválasztásig tartó átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja.

- jelentette be a Facebookon Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció társelnöke, Gyurcsány Ferenc felesége.

Nincs többé gyurcsányozás, a közélettől is visszavonul az exminiszterelnök - elnökválasztás jön a DK-nál, amin Dobrev Klára is elndul.

