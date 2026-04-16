Véget ért az újraszámolás Keszthelyen, de még mindig nem dőlt el a mandátum sorsa

Véget ért a szavazatok újraszámolása a Zala megyei 2-es számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben szerda este.

A keszthelyi székhelyű választókerületben a leadott voksok vasárnap esti számlálása után az első két helyen végzett jelölt között 59 szavazat volt a különbség: Varga Balázs (Tisza Párt) 24 977 szavazatot szerzett, Nagy Bálint (Fidesz-KDNP) pedig 24 918-at.

Nagy Bálint a kis különbségre hivatkzva kérte a szavazatok újraszámolását – ezt egy idei változás nyomán ugyanis megtehette.

A helyi választási bizottságok elvégezték az újraszámolást, amelynek végeredménye szerint valamelyest csökkent Varga Balázs előnye, ugyanis ő 24 969, míg Nagy Bálint 24 921 vokssal zárt (azaz 48 szavazat maradt az 59-es különbségből).

Azonban még ez sem végeredmény, mivel a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksait még nem számolták össze, végeredmény legkésőbb szombaton várható.

