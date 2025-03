Végleg elveszett: döbbenetes összeget vontak meg Magyarországtól

A lap szerint ezek hiányában a már kifizetett 919 millió eurón túl egyelőre nem várható újabb forrás, és év végéig akár újabb 1 milliárd eurót is elveszíthet Magyarország.

A Népszava hozzáteszi, hogy a 21,7 milliárd eurós keretből 6,3 milliárd továbbra is fel van függesztve jogállamisági és korrupciós aggályok miatt, ebből tavaly év végén 1 milliárd eurót végleg elveszített az ország.

