Véglegessé vált a Békement útvonala

A bejelentés szerint a menet az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahová Orbán Viktort is várják – írja a Blikk.

A szervezők szerint a védjegyként bejegyeztetett menet célja, hogy megmutassa a magyar emberek elkötelezettségét a nemzeti szuverenitás, a keresztény-nemzeti értékek és a konzervatív eszmék mellett. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Békemenet üzenete túlmutat Magyarország határain. A szervezők úgy vélik, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetése veszélyezteti a nemzeti szuverenitást.

Mint ismert, a Tisza Párt által szervezett Nemzeti menet szintén aznap, október 23-án 14 órakor indul Budapesten a Deák Ferenc térről. A menetet a rendőrség már jóváhagyta.