Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Véglegessé vált a Békement útvonala

Október 23-án reggel 9 órakor kezdődik a fővárosban a Békemenet, melynek az útvonala is kiderült a szervező CÖF-CÖKA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A bejelentés szerint a menet az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, Nyugati téren, Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahová Orbán Viktort is várják – írja a Blikk.

A szervezők szerint a védjegyként bejegyeztetett menet célja, hogy megmutassa a magyar emberek elkötelezettségét a nemzeti szuverenitás, a keresztény-nemzeti értékek és a konzervatív eszmék mellett. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a Békemenet üzenete túlmutat Magyarország határain. A szervezők úgy vélik, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetése veszélyezteti a nemzeti szuverenitást.

Mint ismert, a Tisza Párt által szervezett Nemzeti menet szintén aznap, október 23-án 14 órakor indul Budapesten a Deák Ferenc térről. A menetet a rendőrség már jóváhagyta. 

Vizsgálat indul egy brüsszeli magyar kémhálózat miatt

Európai Bizottság vizsgálatot indít a brüsszeli magyar kémhálózat ügyében. 

Nagy harc várható: Bódis Kriszta indulhat Hadházy Ákos körzetében

Állítólag Bódis Kriszta, Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes is ott van a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjei között.

Nagy bejelentésekre készülnek Gulyás Gergelyék? Itt a Kormányinfó, kövesse velünk a híreket percről percre!

Mit vár a kormány a Von der Leyen elleni indítványtól? Bejelentések jöhetnek a következő napokban – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Kormányinfót hozott a csütörtök délelőtt. 

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

