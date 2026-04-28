Végre beköszönt az új aranykor Budapesten?

Százmilliárdok zúdulhatnak Budapestre.

Eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a Fővárosi Önkormányzat a 2021–2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja a 24.hu. Ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal.

A 300 milliárd forintnyi uniós támogatás elvileg két éve rendelkezésre áll, ebből az összegből azonban Budapest eddig csak keveset látott. Két megkötött támogatási szerződés jött létre, összesen 56 milliárd forint értékben, ami „nevetséges összeg a 300 milliárdhoz képest”, mondta a lapnak Karácsony Gergely főpolgármester.

A 300 milliárdból a főpolgármester közlése szerint

  • 178 milliárd forintot költenének közlekedésfejlesztésre,
  • 50 milliárdot szánnának köztérfejlesztésre,
  • 38 milliárdot fordítanának árvízvédelemre és vízgazdálkodásra,
  • 34 milliárd esélyteremtő fejlesztésekre, lakhatásra és szociális szolgáltatásokra menne.

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Vagyonnyilatkozata szerint alig van valami megtakarítása.

Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Hivatalosan is megérkezett a kérelem.

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Megalakult a Fidesz frakció. 

Így fog kinézni a KDNP új parlamenti frakciója

Rétvári Bence lesz a vezető.

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Egy évre elvállalja a feladatot.

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

Megmosolyogtatták a leendő kormányfőt.

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Cáfolja a kormány, hogy Orbán Viktor hetekre Amerikába menne – de az is érdekes, amiről nem írnak

Csak a vb-döntőre ugrik ki a leköszönő kormányfő?

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Mészáros Lőrinc levelet írt Magyar Péternek

Főleg a dolgozóiért aggódik.

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Frissen lemondott fideszes politikust fogtak el a repülőtéren

Költségvetési csalás gyanúja.

