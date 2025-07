Végre összejön az Orbán-Magyar vita?

„Sokan kérdezik, hogy részt veszek-e az egyik legfontosabb közéleti fórumon, Tusnádfürdőn. Örömmel tenném, hiszen Tusványos mindig üde kivétel volt a párbeszédet és érdemi párbeszédet egyre inkább mellőző magyar politikai életben” – olvasható Magyar Péter friss közleményében.



A Tisza Párt elnöke azon sajnálkozik, hogy a szervezők úgy döntöttek, nem tartanak igényt – mint fogalmazott – „a legnépszerűbb magyar párt vezetőjének részvételére, inkább meghívják – a demokráciát elbábozandó – a társadalmi támogatással nem rendelkező és a megszűnés szélén álló LMP és MSZP képviselőit”.

Majd így folytatja Magyar: „Tusványos mindig is azt hirdette magáról, hogy a párbeszéd fóruma. Ahol érdemi, baráti, tiszteleten alapuló vita folyhat különböző politikai erők között. Jó lenne, ha ez nem csak üres szlogen lenne. Tusványos közpénzből is működik. Az adófizetők pénzéből – mindenféle politikai nézetű ember pénzéből. A szervezőknek erkölcsi kötelességük, hogy biztosítsák a sokszínűség és a valódi párbeszéd lehetőségét. Innen is jelzem, hogy szívesen részt veszek a fesztiválon és örömmel kiülök a nagyszínpadra Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel egy érdemi eszmecserére. Már ha a bátor utcai harcos szemtől szembe is olyan bátor, mint ahogyan azt a propagandában hirdeti magáról.”