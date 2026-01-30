5p
Közélet A hét margójára GDP Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Nagy Márton Orbán Viktor

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kezdjük a számokkal. A mondás szerint ugyanis azok nem hazudnak. Jó jó, tudom, vannak országok – lásd Kína –, amelyek statisztikái enyhén szólva megkérdőjelezhetők.

De mi szerencsére Magyarországon vagyunk. Márpedig a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közléseivel szemben csak nagyon ritkán fogalmazódik meg gyanú – ilyen volt, amikor 2023 októberében az éves infláció hogy, hogy nem kettő helyett egy számjegyű lett, amivel sikerült két hónappal túlteljesíteni Orbán Viktor kívánságát.

Így tehát most nincs okunk kételkedni a KSH péntek reggeli közlésében. Abban, hogy a GDP 2025-ben 0,3 százalékkal növekedett. Ez ugyan csak első becslés, ám ettől a második (általában hat héttel később, az idén március 3-án esedékes), immár végleges adat sem szokott nagyon eltérni, általában maximum 0,1 százalékponttal.

Addis is ízlelgessük ezt a 0,3 százalékos pluszt. Nos, ha azt vesszük, hogy a miniszterelnök egy évvel ezelőtt úgy konferálta fel a 2025-ös évet, hogy annak elején majd repülőrajtot vesz a magyar gazdaság, akkor elég nagy a kontraszt.

Emlékezzünk csak: a szaktárca irányítója, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 2024. harmadik negyedévi nagyobb GDP-csökkenés (éves szinten -0,7 százalék) apropóján még azzal kecsegtetett, hogy ez csak kisiklás volt, 2025-ben több mint 3 százalékkal bővülhet majd a magyar gazdaság.

E várható rátát később 3,4 százalékra pontosították – erre is alapozták a 2025-ös költségvetést. Noha a prognózis teljesülésével kapcsolatos nagyfokú bizonytalanságot jól mutatta, hogy az akkor még Matolcsy György által irányított Magyar Nemzeti Bank a 2024. decemberi Inflációs jelentésében szokatlanul tág sávba, 2,6-3,6 százalék közé lőtte be a 2025-re várható GDP-növekedést.

A kormány a 3,4 százalékos bővülés zálogának alapvetően a 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervet tartotta, mondván, az jelentős mennyiségű pénzt juttat a magyar gazdaságba. Emellett a német gazdaság magára találását (az attól való nagyfokú függésből kiindulva), miközben Orbán inkább azt hangsúlyozta, hogy a hivatalba lépő Trump majd békét teremt az orosz-ukrán háborúban. Amiben kétségtelenül volt ráció, hiszen a fegyverek elhallgatása nyomán előbb-utóbb helyreálló normalitás valamennyi európai gazdaságot meglökhet.

Ez utóbbi tehát logikus következtetés volt. Csakhogy a béke nem hogy az inkább trumpi PR-fogásnak tekinthető 24 órán, hanem 12 hónapon belül sem jött el. És a német gazdaság sem tért magához. Bár a recessziót Németország elkerülte, a vám- (vagy ha úgy tetszik: kereskedelmi) háború negatív hatásai egyértelműen fékezték a növekedést – azaz Trump nemhogy lökött a kontinens gazdaságain, hanem visszafogta őket.

Nem csak a repülőrajt, a repülés is elmaradt
Nem csak a repülőrajt, a repülés is elmaradt
Fotó: DepositPhotos.com

Ám annak oka, hogy nem hogy a 3,4, hanem az évközben folyamatosan lefelé srófolt hazai kormányzati GDP-prognózisok egyike sem jött be – még a végén már csak 0,5 százalékos sem –, nem csak külső tényezőkben keresendő. Ez maximum az ipari termelés azon részének a visszaesését idézhette elő, amely elsősorban exportra, azon belül is németországi megrendelésekre alapozódik, miközben a jelentős szabad kapacitások és a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok a vállalatok beruházási hajlandóságát is kétségtelenül visszafogták.

Csakhogy a belföldi élénkítés sem sikerült. Nem is sikerülhetett, hiszen a kormány beruházási lehetőségeit az állami költségvetés egyre romló helyzete szűkítette, miközben a növekedés fő letéteményesének tartott lakossági fogyasztás sem ért el olyan szintet, mint amilyet várt tőle az Orbán-kabinet.

Ez pedig a kormánnyal szembeni bizalom erodálódásának tudható be. Ez állhat amögött, hogy egyre többen inkább félretették a pénzüket (már ha maradt a hó végére), vagy ha elköltötték, akkor azt egyre nagyobb arányban külföldi webshopokban, vagy a határ túloldalán tették. Amibe az is belejátszott, hogy az infláció sem csökkent a kívánt mértékben, sőt, a 2025-ös még magasabb is lett a 2024-esnél. Amit persze a hivatalosnál magasabb inflációs várakozások is fűtöttek, ami szintén a bizalomhiány tükröződése.

És persze az elhibázott iparpolitika is vastagon benne van az alacsony növekedésben. Az, hogy a kormány kvázi all-int mondott egy olyan ágazatra, a jármű- és azt azt kiszolgáló akkumulátorgyártásra, aminek a hozzáadottérték-teremtő képessége alacsony. Ezt már mintha a kormány is kezdené felismerni. Legalábbis erre utalnak Nagy Márton e heti szavai, amelyek szerint magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé kellene bővülni, különösen a mérnöki, fejlesztési és innová­ciós képességek terén.

A miniszter becsületére szóljon, ezt az irányváltást már tavaly tavasszal is feszegette. Más kérdés, hogy nem történt semmi, csak az állami támogatások folytak ki továbbra is a költségvetésből, ami a választások közelségével magyarázható. Ilyenkor nincs idő iparpolitikai fordulatra. Pedig azt mielőbb el kellene kezdeni, a huszonnegyedik órában vagyunk.

Kérdés, lesz-e lehetősége erre a most hatalmon lévőknek. Hiszen a független közvélemény-kutatóknál vesztésre állnak.

A Fidesz nyerési esélyeit ronthatja, hogy a 2025-ös adat ismeretében immár kijelenthető: öt ciklusukból a mostanit zárják a leggyengébb gazdasági teljesítménnyel az Orbán-kormányok, 2022-25 között alig valamivel több mint 1 százalékos össznövekedés jött össze.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Győr ellenzéki polgármestere feljelentést tett a városi cég közbeszerzése miatt

Két újabb ügyben tett feljelentést Pintér Bence, és közlése szerint mindkettőben nyomozást rendelt el a veszprémi rendőr-főkapitányság.

A kormány leemelt 11,7 milliárdot Budapest számlájáról

A kormány leemelt 11,7 milliárdot Budapest számlájáról

„A kormány újra rárabolt Budapest számlájára” – jelentette be a főpolgármester.

A Fidesz szerint erősen indult az év a nyugdíjasoknak

A Fidesz szerint erősen indult az év a nyugdíjasoknak

A Fidesz szerint a Tisza bevezetné a nyugdíjadót.

Hihetetlen magyarázattal álltak elő, hogy miért fogy a magyar

Hihetetlen magyarázattal álltak elő, hogy miért fogy a magyar

A bizonytalanság mérsékelte a gyerekvállalási kedvet?

Hihetetlen, miket mondott orbán Viktor a Kossuth rádióban

Hihetetlen, miket mondott Orbán Viktor a Kossuth rádióban

A kormányfő szerint Brüsszel összejátszik Kijevvel.

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

Kapitány István: Azonnal megszüntetjük a rendeleti kormányzást

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője egyeztetés után bevezetné az eurót.

Itt vannak a rezsistop részletei – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

Csütörtök délelőtt 10 órakor érkezett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a sajtó képviselői elé. 

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extra pénzt

Nagy Márton ma a postásoknak ígért extrapénzt

Jutalmat és extra béremelést kapnak. 

Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

Ezer kistelepülésre viszi el Lázár János kijelentéseit Magyar Péter

A sokakat felháborító kijelentést így terjeszti a Tisza. 

Érdekes mozgolódások Varga Juditék asztalos cégénél

Varga Judit és Windisch László 2024-ben alapított cégének új fióktelepe van, aminek a jegyzett tőkéjét is felemelték.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168