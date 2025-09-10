Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Drónok Hadügy, védelem, honvédelem

Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

mfor.hu

Az állami szervek által használt drónok szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium (HM).

hvg.hu azt írja: a tervezet célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását és hogy jogi keretet teremtsen a köznyelvben kamikaze- vagy öngyilkos drónokként ismert lőszerek alkalmazására.

A tervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:

  • A1 és A2: 4 kilogramm alatti,
  • B1 és B2: 4–25 kilogramm közötti,
  • C: 25–150 kilogramm közötti,
  • D: 150–600 kilogramm közötti,
  • E: 600 kilogramm feletti drónok,
  • F: cirkálólőszerek.

A lap kiemeli: az öngyilkos drónok üzemeltetésekor a „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján.

Ezzel azokat a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelik.

Az orosz határsértő drónok jutnak az ember eszébe...
Az orosz határsértő drónok jutnak az ember eszébe...
Fotó: Depositphotos

Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják, köztük a

  • honvédség,
  • a rendőrség,
  • a Terrorelhárítási Központ,
  • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
  • a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
  • a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
  • a katasztrófavédelem,
  • a NAV,
  • a büntetés-végrehajtás,
  • az Országgyűlési Őrség,
  • az idegenrendészet
  • és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.

