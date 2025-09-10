Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

A hvg.hu azt írja: a tervezet célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását és hogy jogi keretet teremtsen a köznyelvben kamikaze- vagy öngyilkos drónokként ismert lőszerek alkalmazására.
A tervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:
- A1 és A2: 4 kilogramm alatti,
- B1 és B2: 4–25 kilogramm közötti,
- C: 25–150 kilogramm közötti,
- D: 150–600 kilogramm közötti,
- E: 600 kilogramm feletti drónok,
- F: cirkálólőszerek.
A lap kiemeli: az öngyilkos drónok üzemeltetésekor a „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján.
Ezzel azokat a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelik.
Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják, köztük a
- honvédség,
- a rendőrség,
- a Terrorelhárítási Központ,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,
- a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,
- a Nemzeti Védelmi Szolgálat,
- a katasztrófavédelem,
- a NAV,
- a büntetés-végrehajtás,
- az Országgyűlési Őrség,
- az idegenrendészet
- és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.