Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

A hvg.hu azt írja: a tervezet célja, hogy a technológia gyors fejlődéséhez igazodva rugalmasan és rövid határidővel biztosítsa az eszközök rendszerbe állítását és hogy jogi keretet teremtsen a köznyelvben kamikaze- vagy öngyilkos drónokként ismert lőszerek alkalmazására.

A tervezet a drónokat nyolc kategóriába sorolja be:

A1 és A2: 4 kilogramm alatti,

B1 és B2: 4–25 kilogramm közötti,

C: 25–150 kilogramm közötti,

D: 150–600 kilogramm közötti,

E: 600 kilogramm feletti drónok,

F: cirkálólőszerek.

A lap kiemeli: az öngyilkos drónok üzemeltetésekor a „lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat” kell alkalmazni a 4/1998. kormányrendelet alapján.

Ezzel azokat a katonai fegyverrendszer szerves részévé emelik.

Az orosz határsértő drónok jutnak az ember eszébe...

Fotó: Depositphotos

Kapcsolódó cikk Magyar Péter kiakadt, hogy az orosz dróntámadásra Orbán Viktor nem reagált A Tisza Párt elnöke egy ígéretet is tett.

Az üzembentartói jogot csak kijelölt állami szervek gyakorolhatják, köztük a

honvédség,

a rendőrség,

a Terrorelhárítási Központ,

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok,

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat,

a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

a katasztrófavédelem,

a NAV,

a büntetés-végrehajtás,

az Országgyűlési Őrség,

az idegenrendészet

és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.