Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

Először adta idén szokásos péntek reggeli interjúját a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. Ebben beszélt az időjárási helyzetről és figyelmeztetett, jöhetnek még hidegek és ónos eső. A gáztartalékokról szólva elmondta, az éves fogyasztás 40 százalékával kezdtük meg a telet, tehát bőségesen van tartalékunk. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem is kell arra támaszkodni, mert folyamatosan érkezik a gáz Magyarországra. Tűzifából is van elég, a kormány pedig újabb beszerzéseket engedélyezett.

Ukrajna 800 milliárdos támogatási tervéről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott: az európaiak már elköltöttek 193 milliárd eurót Ukrajna támogatására, és ugyan ennek egy része hitel, ezt az ukránok „a büdös életbe nem fizetik vissza”. Az unió most közös hitelből támogatná tovább Ukrajnát.

„Egy éjszakába nyúló, véres bicskázás eredménye volt, hogy mi, a csehek és a szlovákok ebben a hitelben nem vesznek részt”

- mondta Orbán, aki szerint most pedig 10 évre 800 milliárd eurót kér Ukrajna, az unió pedig arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna megnyeri a háborút, és a jóvátételből fedezik majd az eddigi kiadásokat.

Kapcsolódó cikk Nem konzultál, petíciót indít a kormány A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása ellen.

A miniszterelnök azt állította, hogy a nyugat-európai országokban három-négyszeres a rezsiköltség, és azt is állította, hogy az EU el akarja töröltetni a 13. és 14. havi nyugdíjat és a családtámogatási rendszert.

A beszélgetés végén a kormányfő az ellenzéket Brüsszel- és ukránpártinak nevezte, és beszélt arról is, hogy a háború lezárásához a békepárti Amerikát kell támogatni, miközben Orbán szerint Magyarországot arra akarják kényszeríteni, hogy szálljon be a háborúba.