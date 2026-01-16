2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Orbán Viktor

Véres brüsszeli bicskázásról beszélt Orbán Viktor

mfor.hu

Hideg, Brüsszel, háború, petíció – ezekről esett a legtöbb szó.

Először adta idén szokásos péntek reggeli interjúját a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök. Ebben beszélt az időjárási helyzetről és figyelmeztetett, jöhetnek még hidegek és ónos eső. A gáztartalékokról szólva elmondta,  az éves fogyasztás 40 százalékával kezdtük meg a telet, tehát bőségesen van tartalékunk. Ugyanakkor hozzátette, hogy nem is kell arra támaszkodni, mert folyamatosan érkezik a gáz Magyarországra. Tűzifából is van elég, a kormány pedig újabb beszerzéseket engedélyezett.

Ukrajna 800 milliárdos támogatási tervéről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott: az európaiak már elköltöttek 193 milliárd eurót Ukrajna támogatására, és ugyan ennek egy része hitel, ezt az ukránok „a büdös életbe nem fizetik vissza”. Az unió most közös hitelből támogatná tovább Ukrajnát.

„Egy éjszakába nyúló, véres bicskázás eredménye volt, hogy mi, a csehek és a szlovákok ebben a hitelben nem vesznek részt”

- mondta Orbán, aki szerint most pedig 10 évre 800 milliárd eurót kér Ukrajna, az unió pedig arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna megnyeri a háborút, és a jóvátételből fedezik majd az eddigi kiadásokat. 

A miniszterelnök azt állította, hogy a nyugat-európai országokban három-négyszeres a rezsiköltség, és azt is állította, hogy az EU el akarja töröltetni a 13. és 14. havi nyugdíjat és a családtámogatási rendszert.

A beszélgetés végén a kormányfő az ellenzéket Brüsszel- és ukránpártinak nevezte, és beszélt arról is, hogy  a háború lezárásához a békepárti Amerikát kell támogatni, miközben Orbán szerint Magyarországot arra akarják kényszeríteni, hogy szálljon be a háborúba.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem találná ki, hol van a legkevesebb jelentkező szavazatszámlálásra

De van egy kerület, amelyet mindenki elkerül.

Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton a közösségi oldalára kitett videóban számolt be csütörtök délután.

Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

Eldőlt, hogy indul-e Gattyán György a választásokon

Nem indul az áprilisi választáson Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom. 

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Lesz másik! – a fuvarozók javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására

Egységes javaslatcsomagot nyújtanak be az útdíjrendszer szabályozásának módosítására a fuvarozói szakmai szervezetek február 15-éig – közölte a NiT Hungary csütörtökön.

Kiderült, miért nem egy napon utalják a nyugdíjakat – Lázár János mégsem szállt ki a munkából? Ez volt a csütörtöki Kormányinfó

A szokásos időpontban tartották a tájékoztatót.

Nagyon bepöccent Magyar Péter: 20 év börtönnel fenyegeti Orbán Viktorékat

Nagyon bepöccent Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szerint közpénzen valótlan információkat terjeszteni hűtlen kezelés.

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Orbán Viktor miniszterelnök saját katonáiban bízik

Nem konzultál, petíciót indít a kormány

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168