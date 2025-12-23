Verhetetlen a Kincsvadászok? Újabb jó hírt kapott a TV2

Az 51. hét nézettségi adataiban egy új érkező is feltűnt a hétköznapi programban. Az RTL-en új évadot kezdett ugyanis a Pokoli rokonok teleregény, amely a visszatérése hetén 400 ezer nézőt érdekelt átlagosan a teljes lakosság körében. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában is hasonlóan teljesített a sorozat, átlagosan 202 ezer nézőt ültetve a képernyők elé, 11,1 százalékos közönségarány mellett. A műsorsáv második felében az RTL ezúttal is ismétléseket adott, ezek pár százezres nézettséget hoztak a teljes népesség tekintetében.

A TV2-nél továbbra is csak dörzsölhetik a tenyerüket, ha a hétköznapi számaikra néznek, hiszen a Kincsvadászok hetek óta uralja a mezőnyt, a régiségkeresős műsor ezúttal adásonként átlagosan 678 ezer embert érdekelt a teljes lakosság körében. Külön kiemelendő a csütörtöki rész,

amit 742 ezren néztek a készülékek előtt, ezzel pedig a heti győzelemnek is ez a csatorna örülhetett, a kategóriában nem tudták megelőzni a műsort.

A Kincsvadászok a 18-59 évesek korcsoportjában is megelőzte a riválist, és átlagosan 273 ezer embert érdekelt 15,1 százalékos közönségarány mellett.

A régiségkeresős műsor továbbra is óriási kedvenc

Fotó: TV2 Sajtószoba

Az 51. héten szintén jól teljesített a Lakásvadászok, a Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével érkező, eredetileg Franciaországból adaptált ingatlankeresős reality a késői, este fél 10-es kezdés ellenére is 528 ezer nézőt vonzott a teljes lakosság körében, ami kiemelkedően jó eredménynek számít.

Hétvégén tarolt az RTL

Míg a hétköznapokon megkérdőjelezhetetlen volt a TV2 fölénye, addig a hétvégén mindkét napon az RTL örülhetett – mutatjuk ennek pontos részleteit.

Szombaton a Hell Boxing Kings évadzárója igazi csemegét tartogatott a bokszrajongóknak, ugyanis a korábbi világbajnok Erdei Zsolt 11 év után tért vissza a ringbe, ahol az MMA- és kempo világbajnok Végh Attilával csapott össze, a mérkőzés végül többségi döntetlennel zárult. A vasárnap már a Csillag születik! döntőjét vezető Istenes Bence pedig itt nyerte meg élete első profi bokszmeccsét a szerb Nebojsa Glisic ellen – a gálát 382 ezren nézték a teljes lakosság körében.

A TV2 szombatra nem készült igazi kihívóval, a párhuzamosan futó Utazás a rejtélyes szigetre című film 206 ezer embert érdekelt.

Vasárnapra már mindkét kereskedelmi csatorna eldurrogtatta a puskaport: az RTL Csillag születik! tehetségkutatójában döntőt rendeztek, a közönségszavazatok alapján az énekes-zenész duó Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla lett a verseny győztese, így ők örülhettek a 24 millió forintos fődíjnak. A finálé a 4 évnél idősebbek körében (ez a teljes lakosságnak megfelelő kategória) 597 ezres nézettséget hozott,

az RTL azonban igazán a kiemelt kereskedelmi korcsoportban örülhetett, hiszen a szegmensben elért 340 ezer néző és 17,6 százalékos közönségarány az egész hét legjobbja lett.

A TV2-s rivális ezúttal is Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? volt, a vetélkedő az előző heti eredményéhez képest rendkívül gyengén teljesített és mindössze 395 ezres nézettséget hozott a teljes lakosság körében, míg a 18-59 évesek korcsoportjában szintén kifejezetten halovány 140 ezer nézőt, valamint 6,9 százalékos közönségarányt ért el.

Hiába az erős hétvége

Bár az RTL hétvégéje kétségkívül jól sikerült az 51. héten, a Pokoli rokonok talán a vártnál gyengébb visszatérése, valamint a TV2-n hétköznap egészen ütős párosnak bizonyult Kincsvadászok és Lakásvadászok kiugróan stabil teljesítménye ahhoz vezetett, hogy a mérleg ezúttal is a TV2 javára billent, és a 18-59 évesek korcsoportjában felmutatott átlagos napi közönségarányok harcában a csatorna kerekedett felül.