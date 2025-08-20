Veszélybe kerülhet a tüzijáték az időjárás miatt?

Késő estétől növekedhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye Budapesten és térségében – olvasható a HungaroMet előrejelzésében – vette észre a Népszava.

A fővárosban jelenleg felhős-napos időjárás tapasztalható, ugyanakkor elsőfokú riasztást adtak ki többek között Pest vármegyére a viharok miatt. A figyelmeztetés szerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett időnként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Ugyanakkor a lap szerint az Időkép előrejelzése szerint a tűzijáték idején gyengén felhős égbolt várható.

Nincs kizárva, hogy szerda este leszakad az ég

Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára korábban azt közölte, hogy reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs. A munkában részt vesz többek között a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal. Kovács Zoltán tájékoztatása szerint augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi központi programok, szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken.

A tűzijáték megtartásáról vagy esetleges elhalasztásáról egyelőre nem született döntés.