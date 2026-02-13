Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

3p

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Egy pénteken, a müncheni biztonsági konferencia előtt közzétett új Eurobarométer felmérés szerint az európaiak egyre nagyobb fenyegetést érzékelnek az országukra nézve a jelenlegi nemzetközi helyzetben. A többségük bízna az EU-ban a védelem megerősítése terén, és a válaszadók fontosnak tartják az e területre irányuló beruházásokat. Az uniós űrprogramokat kulcsfontosságú eszköznek tekintik a védelem és a biztonság, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, valamint a versenyképesség terén.

A legfigyelemreméltóbb eredmény az, hogy az európaiak több mint kétharmada (68 százalék), a magyaroknak pedig több mint fele (55 százalék) gondolja úgy, hogy az országa fenyegetésnek van kitéve. A polgárok 42 százaléka (a magyarok 39 százaléka) úgy érzi, hogy a személyes biztonsága veszélyben van.

Az európaiak többsége (52 százaléka) bízik abban, hogy az EU képes megerősíteni a biztonságot és a védelmet. A magyar válaszadók esetében ez az adat 58 százalék. Az elmúlt évben e téren indított számos kezdeményezés közepette a válaszadók közel háromnegyede (74 százalék, Magyarországon 78 százalék) elégedett az EU védelmi beruházásainak jelenlegi szintjével, vagy úgy véli, hogy növelni kell e kiadásokat.

Mennyire békés a cél?
Mennyire békés a cél?
Fotó: DepositPhotos.com

Űrkérdés

Ami az EU űrpolitikájának prioritásait illeti, a válaszadók szerint a biztonság és a védelem a legfontosabb (53 százalék szerint), ezt követi a környezetvédelem és az éghajlat-politika (36 százalék), majd az európai ipar versenyképessége és növekedése (31 százalék). A magyar válaszadók a környezetvédelmet és az éghajlat-politikát sorolták az első helyre (46 százalék), ezt követi a biztonság és a védelem (45 százalék), és náluk is harmadik helyen áll az európai ipar versenyképessége és növekedése (34 százalék). A legfiatalabb válaszadók különösen széles körben ismerik el az uniós űrprogram pozitív gazdasági hatását (55 százalék).

A 2026. január elején indított Eurobarométer gyorsfelmérés célja az volt, hogy felmérje az uniós polgárok biztonságérzetét, az EU-ba mint védelmi szereplőbe vetett bizalmukat, valamint azt, hogy milyen mértékben támogatják a kollektív védelembe való beruházások növelését. Felmérte továbbá az uniós űrprogramok ismertségét, és meghatározta a jövőbeli űrpolitika alakítása szempontjából kiemelt területeket. Az eredmények iránymutatásul szolgálnak majd a Bizottság számára, és támogatják a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt. A felméréshez összesen 27 292 interjú készült a 27 uniós tagállamban.

