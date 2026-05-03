Veszélyesek a magyar utak? Itt egy aggasztó statisztika – A hét ábrája

Kollár Dóra
Egymillió lakosra vetítve többen halnak meg itthon közúti balesetben, mint az Európai Unióban átlagosan.

Érdekes statisztikát tett közzé az Eurostat, az Európai Unió közös statisztikai hivatala: egy olyan listáról van szó, amelyben Magyarország szomorú eredményt mutat fel, az eddigi javulás pedig megtorpant.

Így alakult az uniós átlag

A hivatal összefoglalója szerint 2024-ben az Európai Unióban 19 934 ember vesztette életét közúti közlekedési balesetekben, ami 2,2 százalékos csökkenést jelent 2023-hoz képest (akkor 20 384 halálos áldozat volt). Ez már a második egymást követő év, amikor mérséklődött a halálesetek száma.

Az EU-ban tavalyelőtt átlagosan 44 halálos közúti áldozat jutott egymillió lakosra. A legalacsonyabb arányt Svédországban mérték (20), majd Málta (21) és Dánia (24) következett. A legmagasabb értékek Romániában (78), Bulgáriában (74) és Görögországban (64) voltak.

Hosszabb távon is javuló a tendencia: az elmúlt tíz évben, 2014 és 2024 között 17,4 százalékkal csökkent a közúti halálesetek száma. A trend alapvetően csökkenő, bár volt néhány kisebb emelkedés: 2015-ben (plusz 0,9 százalék), valamint 2021-ben (plusz 5,8 százalék) és 2022-ben (plusz 3,7 százalék), részben a 2020-as, Covid-járvány miatti alacsony bázis nyomán.

Mi a helyzet Magyarországon?

A hét ábrájában ezúttal a magyar adatok alakulását több évre visszamenőleg hasonlítottuk össze a régió más országaival, valamint az EU-s átlaggal:

Ahogy az grafikonunkon is látszik, Magyarországon a közúti halálesetek aránya összességében csökkenő trendet mutat, de elég hullámzóan. 2015-ben még 66 halott jutott egymillió lakosra, ez 2020-ra jelentősen visszaesett 47-re, ami a járvány miatti forgalomcsökkenéssel is magyarázható.

A következő években viszont nem volt egyértelmű javulás: 2021-2022-ben ismét 56 körül alakult az érték, majd 2023-ban lement 49-re, 2024-ben pedig újra emelkedett 52-re. Ez azt jelenti, hogy a hosszabb távú csökkenés mellett rövid távon inkább stagnálás és ingadozás látszik.

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország végig az EU-átlag fölött maradt a vizsgált időszakban, mégha történt is javulás. Ráadásul továbbra is történnek nagy közfelháborodást keltő balesetek az országban: legutóbb április 11-én zuhant le a budapesti Göncz Árpád városközpont felüljáróján egy vétlen autó egy halálos balesetben, miután egy versenyző száguldozó eltalálta.

