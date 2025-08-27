2p
Közélet Budapest

Vészesen fogy az idő: újból bajban lesz Budapest?

mfor.hu

Hamarosan lejár a jogvédelem.

Befagytak az egyeztetések a kormány és a főváros között a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint – írja az atv.hu. Ugyanakkor az idő sürget, hiszen a héten lejár a bíróságtól kapott jogvédelem határideje, ami miatt a fővárostól eddig nem vonhatta le a kormány a szolidaritási hozzájárulás újabb részleteit.

Mint ismert, a főváros a nyár elején a csőd szélére került, de egy bírósági döntés az azonnali jogvédelemről átmenetileg orvosolta a helyzetet. A kormány ekkor leült a fővárossal tárgyalni, majd elkezdték átvilágítani Budapest gazdálkodását – emlékeztet a cikk. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón pedig így fogalmazott:

„Folyik egy átvilágítás és természetesen ezt követően állunk a főváros rendelkezésére vagy, ha nagyon sürgős helyzet alakul ki, akkor ennek során is.”

A főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint ugyanakkor hiába az ígéret, azóta befagytak az egyeztetések – áll a cikkben. Az atv.hu szerint Kiss Ambrus elmondta, azóta nem történt előrehaladás, bár a kormány azt ígérte, hogy a kormányülésen foglalkoznak a témával.

Egy hét múlva lejár a jogvédelem

Az azonnali jogvédelem egy hét múlva lejár. „Szeptembertől újra inkasszálhat a főváros számlájára az állam és újra elviheti a szolidaritási hozzájárulást” – figyelmeztetett Kiss Ambrus. Hozzátette, megállapodás nélkül még maradhat a bírói út, azonban szerinte nem lenne szabad ettől függővé tenni a fővárosi közszolgáltatások működését, vagyis például azt, hogy jár-e a metró, a villamos és a busz – írta a portál.

