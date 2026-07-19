Vészjósló figyelmeztetést kapott Polt Péter a kormány egyik tagjától

A tizenhetedik alkotmánymódosításnak több fontos eleme is van, ezek közé tartozik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatásának megszűnése is, mivel betöltötte a 70. életévét, ezzel lezárult egy korszak – hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.
Gajdos László úgy fogalmazott,
„ennek a változásnak is szimbolikus jelentősége van, hiszen az Orbán-kormány az Alkotmánybíróságra menekítette ki a korábbi legfőbb ügyészt, aki több mint húsz éven át fedte el, illetve akadályozta, hogy számos korrupciós ügyben valódi felelősségre vonás történjen”.
A tárcavezető hozzátette, Polt Péter „az Orbán-rendszer egyik legfontosabb támaszaként és hű kiszolgálójaként védte a Fideszhez kötődő politikusokat, oligarchákat vagy akit kértek tőle. Azonban most megszűnt az a különleges jogállása, amely e tisztséghez kapcsolódott.”
Gajdos László emlékeztetett, mostantól Polt Péternek is, minden más állampolgárhoz hasonlóan, számot kell adnia a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt.
A miniszter rámutatott,
„nincs több érinthetetlen ember. Nincs több kivételezés.”
Gajdos László bejegyzése zárásaként azt írta, ezzel a döntéssel egy újabb választási ígéretüket teljesítették egy „tisztességesebb és igazságosabb Magyarországért”.
(MTI)