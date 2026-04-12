Veszprém vármegyében is tarolt a Tisza

A 01. számú választókerületben a tiszás Gáspár Levente 58 százalékon áll, a kormánypárti Ovádi Péter mindössze 35 százalékon, a feldolgozottság csaknem 80 százalék.

A 02. számú választókerületet a szintén tiszás Forsthoffer Ágnes 56 százalékos eredménnyel szintén szinte biztosan megnyerte Hegedűs Barbarával szemben (Fidesz-KDNP, 36 százalék). A 03. számú választókerületben Balatincz Péter (Tisza Párt) szintén győztesnek tekinthető (54 százalék), az Ajkai Szó szerint a fideszes Navracsics Tibor (40 százalék) már gratulált is neki a győzelméhez.

A legszorosabb eredmény a 04. számú választókerületben van, itt a tiszás Ujvári Szilvia 47,6, a Fidesz-KDNP-s Takács 44,5 százalékon áll, az adatok feldolgozottsága 83,6 százalék.