Veszteséges cégre bízták a balatonfüredi lído kialakítását

Uniós pénzek felhasználásával, de csak a nyári turisztikai szezon után kezdődhet el a balatonfüredi Széchenyi strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése. Az ehhez kapcsolódó projekt keretében most a Széchenyi strandon lídó kialakítására, tervezésre és kivitelezésére írtak ki közbeszerzést.

Ebbe beletartozik a partvédőmű bontása és építése, mederkotrás, homokos mederfeltöltés, vasbeton támfal építése, azaz a lídó kialakítása homokozással és wpc teraszburkolat készítésével – azzal a kikötéssel, hogy a vízjogi engedélyezés miatt 2025. június 15. és 2025. szeptember 1. között munkavégzés nem történhet.

Mindez egyébként nem jár túl nagy költséggel, sokkal inkább a közbeszerzést elnyert céggel van némi zűr.

Megújul a balatonfüredi Széchenyi strand

Fotó: balatonfüred.hu

A pályázat 61,2 millió forintos megbízásról szól, és a csopaki székhelyű Sailing Yacht Kft. nyerte el.

Az Opten adatai szerint a két magántulajdonos által vitt cég az elmúlt öt évben háromszor is veszteséges volt, ahogy 2024-ben is. A 2023-as, nem túl izmosra sikeredett 1 millió forintos nyereségüket fordították át tavaly 40 milliós mínuszba. Nettó árbevételük sem alakult túl fényesen, a korábbi 179,2 millió forintról 46,9 millió forintra esett vissza.

Ezek után minden bizonnyal nem jött jól, hogy a június 6-án aláírt szerződés után nem sokkal, június 12-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lefoglalta a cég vagyoni részesedését – bár az Opten szerint erre már 2017-ben és 2018-ban is volt precedens. (Ilyen jogi eljárás során a hatóság egy személy vagy egy vállalkozás tulajdonában lévő társasági részesedést ideiglenesen vagy végrehajtás céljából zárolja, azaz megakadályozza annak elidegenítését vagy terhelését. Ez megtörténhet végrehajtás során, ha az adós nem fizeti meg a tartozását, vagy büntetőeljárás során, ha a vagyoni részesedés bűncselekményből származik). Ezt megelőzően mondjuk év elején is NAV-eljárás alatt volt a cég, februártól márciusig.

A helyi önkormányzat a Széchenyi strand másik projektjére, a Gulyáskert felújítására is kiválasztotta nemrégiben a kivitelezőt, de ez is csak a nyári turisztikai szezon után kezdődhet el. A közel 330 négyzetméter alapterületű Gulyáskert az átfogó felújítása során új elektromos hálózatot és gépészetet kap. A munkálatok elvégzésével megbízott Haus-Ber Kft. szakembereinek öt hónap áll rendelkezésére a projekt megvalósítására, azzal a kitétellel, hogy április 30. és szeptember 1. között nem végezhetnek munkát a területen.

Balatonfüred egyébként is hihetetlen mértékben megújult az elmúlt években, és még nincs vége a folyamatnak. Tavaly elkészült például az Aranyhíd strandon álló két épület is, ezzel befejeződött a város új strandjának a kialakítása, ami 2025-től már látogatható. Az önkormányzat 2020-ban vásárolta meg a város frekventált helyén lévő (az Aranyhíd sétány, a Brázay park, illetve az Esterházy strand ölelésében) található nyolcezer négyzetméteres, éveken át használaton kívül álló vízparti ingatlant.

A Tagore sétány is megújult a közelmúltban, s mindeközben félmilliárd forintból fejlesztik Balatonfüred más részét. Az uniós közbeszerzési értesítő hirdetménye szerint a négy évszakos családi sportparkját, a Forrás SportParkot is fejlesztik, ahol kerékpáros központ épül, de a futókör, valamint a sí- és teniszházak környezetét is fejlesztik.

A 2024-ben ledózerolt híres görög faluval kapcsolatban Bóka István polgármester azt mondta, hogy a 4 hektáros területen lakásokat építenek, egy 2 hektáros területen pedig közparkot alakítanak ki saját forrásból, mely beruházási értéke várhatóan 300-400 millió forint lesz. A közpark kialakítása pedig ebben az évben el fog kezdődni.