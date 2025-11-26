3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

mfor.hu

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

A biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Párt támogatottsága 52 százalékról 48 százalékra csökkent, míg a Fideszé 38 százalékról 43 százalékra nőtt – derült ki a Minerva Intézet felméréséből, amit HVG ismertet.

Orbán Viktor miniszterelnök fontos támogatót villantott Donald Trump amerikai elnök személyében
Orbán Viktor miniszterelnök fontos támogatót villantott Donald Trump amerikai elnök személyében
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kutatás alapján így alakultak novemberben az erőviszonyok a biztos szavazók körében:

  • Tisza Párt – 47,9 százalék
  • Fidesz – 43,4 százalék
  • Egyéb pártok – 8,6 százalék
  • Nem menne el – 12,6 százalék
  • Nem tudja – 12,7 százalék

A teljes népesség körében a Tisza tábora június óta változatlan (35,8 százalék), míg a Fideszt preferálók aránya 23 százalékról 32,4 százalékra nőtt. Ezzel együtt az egyéb pártok szavazóinak aránya ez idő alatt 2,8 százalékponttal, a bizonytalanoké 7,7 százalékponttal csökkent, azaz a Fidesz elsősorban a bizonytalanok közül tudta növelni a pártot választók csoportját.

Tájékozódás

A Tisza Párti szavazók mintegy kétharmada elsősorban online tájékozódik, és csak 11 százalékban a hagyományos médiából. Ezzel szemben a Fidesz szavazóinak 42 százaléka a hagyományos médiát használja, és csak 26 százaléka figyeli az online elérhető tartalmakat. A Tisza szimpatizánsainak közel 90 százaléka találkozik a közösségi médiában közéleti tartalmakkal, a fideszesek esetében ez az arány csak 55 százalék.

Ez az eredmény összefüggést mutat a választók kormegoszlásával is, hiszen az idősebbek körében magasabb a hagyományos média használata és a Fidesz is elsősorban ebből a korcsoportból nyeri támogatása java részét.

Álhírek

Általánosságban a válaszadók igen magas százaléka, 70 százaléka válaszolt egyértelmű igennel arra a kérdésre, hogy találkozott-e az elmúlt egy hónapban hamisnak, manipuláltnak vagy „fake news”-nak tartott tartalmakkal, míg 20 százalék nemmel válaszolt. A Tisza Pártiak 93 százaléka találkozott a jelenséggel, ami elsöprő arány, de még a fideszesek esetében is magas, 57 százalékos a fake newst sejtők részaránya.

Mesterséges intelligencia

A kérdőíves adatfelvétel 2025. november 10. és 12. között zajlott. A válaszadók elérése véletlenszerűen generált mobiltelefonszámok felhívásával történt, a beszélgetést végző MI-asszisztens pedig a hívás elején egyértelműen jelezte robot mivoltát. A 18 év feletti, 1000 fős minta statisztikai súlyozással került kiegyenlítésre a KSH 2022-es népszámlálási adatai alapján, figyelembe véve a nem és a kor szerinti eloszlásokat.

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB-vizsgálat

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben"

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Újbuda trükkös módszerrel szorítja vissza a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

Magyar Péter: Varga Mihály nem hódolt be a maffiafőnöknek

A jegybank szerint Magyar Péter ártatlan.

Osztrák köztelevízió: véget érhet az Orbán-korszak Magyarországon

Az osztrák köztelevízió (ORF) híradója, a Zeit im Bild (ZIB) szerint Magyar Péter gyakorlatilag minden közvélemény-kutatásban „egészen egyértelműen vezet”, Orbán Viktor miniszterelnök korszaka a jövő tavaszi választásokkal „véget érhet”. 

Nagy meglepetéseket hozott a Tisza jelöltállító szavazása

Inkább a helyi jelöltek nyertek.

Fontos választási bejelentést tett Magyar Péter

Megvannak a Tisza előválasztáson továbbjutó jelölt-jelöltjei.

