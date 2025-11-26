Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Párt támogatottsága 52 százalékról 48 százalékra csökkent, míg a Fideszé 38 százalékról 43 százalékra nőtt – derült ki a Minerva Intézet felméréséből, amit HVG ismertet.

Orbán Viktor miniszterelnök fontos támogatót villantott Donald Trump amerikai elnök személyében

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A kutatás alapján így alakultak novemberben az erőviszonyok a biztos szavazók körében:

Tisza Párt – 47,9 százalék

Fidesz – 43,4 százalék

Egyéb pártok – 8,6 százalék

Nem menne el – 12,6 százalék

Nem tudja – 12,7 százalék

A teljes népesség körében a Tisza tábora június óta változatlan (35,8 százalék), míg a Fideszt preferálók aránya 23 százalékról 32,4 százalékra nőtt. Ezzel együtt az egyéb pártok szavazóinak aránya ez idő alatt 2,8 százalékponttal, a bizonytalanoké 7,7 százalékponttal csökkent, azaz a Fidesz elsősorban a bizonytalanok közül tudta növelni a pártot választók csoportját.

Tájékozódás

A Tisza Párti szavazók mintegy kétharmada elsősorban online tájékozódik, és csak 11 százalékban a hagyományos médiából. Ezzel szemben a Fidesz szavazóinak 42 százaléka a hagyományos médiát használja, és csak 26 százaléka figyeli az online elérhető tartalmakat. A Tisza szimpatizánsainak közel 90 százaléka találkozik a közösségi médiában közéleti tartalmakkal, a fideszesek esetében ez az arány csak 55 százalék.

Ez az eredmény összefüggést mutat a választók kormegoszlásával is, hiszen az idősebbek körében magasabb a hagyományos média használata és a Fidesz is elsősorban ebből a korcsoportból nyeri támogatása java részét.

Álhírek

Általánosságban a válaszadók igen magas százaléka, 70 százaléka válaszolt egyértelmű igennel arra a kérdésre, hogy találkozott-e az elmúlt egy hónapban hamisnak, manipuláltnak vagy „fake news”-nak tartott tartalmakkal, míg 20 százalék nemmel válaszolt. A Tisza Pártiak 93 százaléka találkozott a jelenséggel, ami elsöprő arány, de még a fideszesek esetében is magas, 57 százalékos a fake newst sejtők részaránya.

Mesterséges intelligencia

A kérdőíves adatfelvétel 2025. november 10. és 12. között zajlott. A válaszadók elérése véletlenszerűen generált mobiltelefonszámok felhívásával történt, a beszélgetést végző MI-asszisztens pedig a hívás elején egyértelműen jelezte robot mivoltát. A 18 év feletti, 1000 fős minta statisztikai súlyozással került kiegyenlítésre a KSH 2022-es népszámlálási adatai alapján, figyelembe véve a nem és a kor szerinti eloszlásokat.