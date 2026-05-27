2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet

Vezetőt váltott a Mazsihisz

mfor.hu

Károlyi Kirchnopf László lett a szervezet új főigazgatója.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) közgyűlése keddi ülésén Károlyi Kirchnopf Lászlót választotta meg a Mazsihisz főigazgatójának – közölte a szervezet a honlapján kedd este. Károlyi Kirchnopf László Kunos Péter utódja lesz, aki 13 éven át a Mazsihisz, 12 éven át pedig a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezető igazgatója volt. Kunos Péter további egy évig főtanácsadóként segíti Grósz Andor, a Mazsihisz elnökének munkáját, és vállalta, hogy tudása és tapasztalatai átadásával segíti majd az új főigazgatót is.

A Mazsihisz közgyűlése titkos szavazáson, 71 igen szavazattal, 8 nem és 4 érvénytelen voks ellenében választotta meg főigazgatóvá az eddig a kóser konyha működését irányító Károlyi Kirchnopf Lászlót.

A közgyűlésről készített beszámoló szerint az új főigazgató a választás előtt azt mondta, akkor történik a Mazsihisz vezetői szintjén változás, amikor az országnak új kormánya van. A főigazgatói választás ezért érzékeny pont, mert a Mazsihisznek meg kell őriznie pozícióját, sőt javítani is kell rajta, ami nem lesz egyszerű és gyors feladat.

Károlyi Kirchnopf László hangsúlyozta: szükség lesz bizonyos változtatásokra, és ebből a szempontból szimbolikus, hogy éppen a sávuot után vagyunk pár nappal, elvégre sávuotkor történt Tóra-adás, ami után jelentős változásokon ment át a zsidó nép – olvasható a beszámolóban.

Megválasztása után a főigazgató arról beszélt: arra fog törekedni, hogy az egymásért való cselekvés éltesse a Szövetséget. Hangsúlyozta: az új vezetésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia az előző vezetés munkáját, hanem arra építve kell a szükséges frissítéseket végrehajtania – olvasható a Mazsihisz honlapján.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hajdu János, TEK

Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját

Hajdú János megbízatása május 27-én szűnik meg.

Új vezetőt nevezett ki a Tisza Budapesten

Megvan a párt új fővárosi frakcióvezetője. 

Bejött a hőség: ezúttal tényleg az RTL nevetett a végén

Tombol a kánikula a nézettségi adatokban.

Közpénzek, privatizáció, kegyelmi botrány: sorra alakulnak a vizsgálóbizottságok

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők. Továbbá vizsgálóbizottságot hoznak létre a kegyelmi botrány felelőseinek feltárására is az Országgyűlés keddi ülésén.

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

Publicus: A magyarok kétharmada szerint Orbán Viktornak már nincs esélye

A Fidesz támogatóinak több mint fele Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert tartja alkalmasnak a Fidesz vezetésére a jövőben.

A Tavaszi szél producere lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Sümeghy Claudia veszi át Velkey György feladatát.

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

A képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Egy-két héten belül benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Az utolsó pillanatokban, május 27-én dönthet arról a Tisza-kormány, hogy június 1-től milyen szabályok vonatkozzanak a harmadik országbeli munkavállalókra. Előzetesen úgy nyilatkozott a Magyar Péter vezette kabinet, hogy teljes tiltás lép életbe. Ez viszont rengeteg kérdést vet fel a remélt gazdasági növekedés, és a Magyarországra települt cégek fejlesztései terén. Az Mfor által megkérdezett munkaerőközvetítő kereskedelmi igazgatója európai megoldásban reménykedik, mert nem látná szívesen, ha a „fürdővízzel együtt kiöntenék a gyereket.” 

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

A tagszervezetek már vasárnap este, a nyilvánosság hétfőn tudhatta meg, hogy a fideszes politikusnak ezek az utolsó napjai a teniszszövetség elnökeként. Május 29-én jöhet a váltás.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG