Vezetőt váltott a Mazsihisz

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) közgyűlése keddi ülésén Károlyi Kirchnopf Lászlót választotta meg a Mazsihisz főigazgatójának – közölte a szervezet a honlapján kedd este. Károlyi Kirchnopf László Kunos Péter utódja lesz, aki 13 éven át a Mazsihisz, 12 éven át pedig a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) ügyvezető igazgatója volt. Kunos Péter további egy évig főtanácsadóként segíti Grósz Andor, a Mazsihisz elnökének munkáját, és vállalta, hogy tudása és tapasztalatai átadásával segíti majd az új főigazgatót is.

A Mazsihisz közgyűlése titkos szavazáson, 71 igen szavazattal, 8 nem és 4 érvénytelen voks ellenében választotta meg főigazgatóvá az eddig a kóser konyha működését irányító Károlyi Kirchnopf Lászlót.

A közgyűlésről készített beszámoló szerint az új főigazgató a választás előtt azt mondta, akkor történik a Mazsihisz vezetői szintjén változás, amikor az országnak új kormánya van. A főigazgatói választás ezért érzékeny pont, mert a Mazsihisznek meg kell őriznie pozícióját, sőt javítani is kell rajta, ami nem lesz egyszerű és gyors feladat.

Károlyi Kirchnopf László hangsúlyozta: szükség lesz bizonyos változtatásokra, és ebből a szempontból szimbolikus, hogy éppen a sávuot után vagyunk pár nappal, elvégre sávuotkor történt Tóra-adás, ami után jelentős változásokon ment át a zsidó nép – olvasható a beszámolóban.

Megválasztása után a főigazgató arról beszélt: arra fog törekedni, hogy az egymásért való cselekvés éltesse a Szövetséget. Hangsúlyozta: az új vezetésnek nem szabad figyelmen kívül hagynia az előző vezetés munkáját, hanem arra építve kell a szükséges frissítéseket végrehajtania – olvasható a Mazsihisz honlapján.

(MTI)