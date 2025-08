Vidéki kiskocsmákra eddig ennyit költött a kormány

Az eredmény, hogy a 15 évvel ezelőttihez képest megfeleződött Magyarországon a kocsmák száma, a falvakból pedig egyre inkább eltűnik az egyébként is kevés közösségi nyilvános helyek egyik utolsó darabja.

A kormány valós problémára próbál reagálni, de kérdés, hogy ez az egyszeri segítség mennyire járhat érdemi eredménnyel. A kocsmakrízis különösen súlyos a kistelepüléseken, a már korábban is csökkenő keresletnek végképp betett a Covid, a forgalom nagyon visszaesett, a béreket, költségeket egyre kevesebben tudják kigazdálkodni – hívja fel a figyelmet a 444.

A kocsma közösséget megtartó erő is Fotó: X/@gibbongg

Eddig 407 kocsmatámogatási pályázat kapott támogatói okiratot, amik közül 393 esetben a pályázatonként nyújtható 3 millió forintos támogatás kiutalása is megtörtént, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a 24.hu közérdekű adatigénylésére válaszolva.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!