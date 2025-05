Videó: magyar kémeket fogtak el Kárpátalján az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint

A férfi emellett utasítást kapott arra is, hogy informátorhálózatot építsen ki, az SZBU állítása szerint két ilyen toborzási kísérletet dokumentáltak:

Az SZBU állítása szerint az illető feltérképezte az ukrán hadsereg pozícióit, köztük az S-300-as légvédelmi rakétarendszerek koordinátáit, majd Magyarországra utazott, hogy jelentést tegyen. A hatóságok szerint videófelvétel készült arról, ahogy a férfi találkozik az általa tartótisztként azonosított magyar hírszerzővel, aki készpénzt adott át neki a kijelölt feladatok végrehajtásához. A kommunikáció céljára egy Signal alkalmazással ellátott mobiltelefont is kapott. Az ukrán nyomozás szerint a férfi úgy tudott kilépni Ukrajnából, hogy igazolást szerzett arról: beteg édesapját egy magyarországi kórházban ápolják.

A nyomozás során két személyt tartóztattak le. Az SZBU szerint az ügynököket a magyar katonai hírszerzés egyik hivatásos tisztje irányította, akinek kilétét is sikerült azonosítaniuk. Az egyik letartóztatott férfi 40 éves, a Beregszászi járásból származik, és korábban az ukrán hadsereg katonája volt. Állításuk szerint 2021-ben szervezte be a magyar titkosszolgálat, 2024-ben pedig aktiválták.

A szolgálat tájékoztatása szerint a hálózat feladata az volt, hogy adatokat gyűjtsön a térség katonai biztonsági helyzetéről, a földi és légvédelmi rendszer sebezhetőségeiről, valamint a helyi lakosság társadalmi-politikai nézeteiről, különös tekintettel arra, hogy miként reagálnának, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint lelepleztek egy magyar katonai hírszerzési ügynökhálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján működtek, erről a 444.hu és a Reuters hírügynökség is beszámolt. Az SZBU szerint ez az első alkalom, hogy Ukrajnában egy NATO-tagállam állampolgárát kémkedés gyanújával letartóztatták.

