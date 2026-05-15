Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!” (videó)

„Szégyelljék magukat, amilyen állapotban átadták az országot. Azért is, mert amikor már tudták, hogy elveszítik a választásokat, akkor is újabb és újabb 100 és 1000 milliárdos szerződéseket kötöttek. Különösen a honvédelmi miniszter, aki egy 1300 milliárd forintos keretszerződést írt alá 1 hónappal a választások előtt!” – egyebek mellett ezeket mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételkor.