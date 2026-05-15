Magyar Péter

Magyar Péter: „Szégyelljék magukat, hogy ezt művelték az országgal!" (videó)

A csütörtöki kormányzati átadás-átvételről egy 12 perces videót rakott fel közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter a távozó Orbán-kormány minisztereit azzal szembesítette, hogy a vesztes választás tudatában is újabb és újabb szerződéseket kötöttek.

„Szégyelljék magukat, amilyen állapotban átadták az országot. Azért is, mert amikor már tudták, hogy elveszítik a választásokat, akkor is újabb és újabb 100 és 1000 milliárdos szerződéseket kötöttek. Különösen a honvédelmi miniszter, aki egy 1300 milliárd forintos keretszerződést írt alá 1 hónappal a választások előtt!” – egyebek mellett ezeket mondta Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételkor. 

Magyar Péter, miniszterelnök. Vitézy Dávid, beruházási és közlekedési miniszter, Pósfai Gábor, belügyminiszter.

Hétvégente látogatható lesz a Karmelita és ezen a hétvégén a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete is

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni.

Tényleg veszélyes lehet a védett üzemanyagár?

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter is ráerősített az üzemanyagok védettáras intézkedésére. Tévesen?

Kapitány a fedélzeten – felszabadították a stratégiai kőolajkészlet egy részét

A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermék-készletből. Így marad „jóárasított” a hazai üzemanyag. 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

