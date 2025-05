Videoton-ügy: Cser-Palkovics visszaszólt Garancsi Istvánnak

Bejegyzésének második felében Cser-Palkovics Garancsi István „ultimátumára” reagált. Szerinte az üzletember valójában számított arra, hogy a Fehérvár kiesik az első osztályból, és már hetekkel ezelőtt eldöntötte, hogy nem kívánja indítani a csapatot a bajnokságban, „csak egyszerűbb most átdobni egy szinte lehetetlen labdát a város közösségének, az önkormányzatnak”. A poszt végén Cser-Palkovics arra kérte Garancsit, hogy néhány napon belül küldje el neki a „valós számokat”, mert „1 forint tud nagyon drága is lenni”. Egyebek mellett a a klubot birtokló gazdasági társaság pénzügyi kimutatásait, a konkrét üzleti ajánlatot, a legalapvetőbb szerződések és a lehetséges befektetők listáját kérte.

