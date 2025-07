Vihar Magyarországon: a reptéren sincs minden rendben

Az Index értesülései szerint a reptér bezárt, a tető nem szakadt be, hanem miután megrongálódott a vihar hatására a tűzjelző berendezés, ennek következtében a tetőn található vészablakok egy része automatikusan kinyílt, a beáramló eső elárasztotta a terminált, ezért ki kellett üríteni, jelenleg is folyamatban van a terminál helyreállítása.

A cég közleményében számolt be.

Tájékoztatásuk szerint a biztonságos légi közlekedés fenntartása érdekében átmeneti légtérkorlátozásokat vezethetnek be, ami növeli a késések esélyét, hiszen az érintett járatok csak kerülőutakon tudják elérni úti céljukat.

A Magyarország légterén átvonuló heves zivatarlánc járatkéséseket és akár járattörléseket is okozhat hétfőn és kedden a légi közlekedésben – közölte a Budapest Airport a Facebook-oldalán hétfőn délután.

Akár járatokat is törölhetnek.

