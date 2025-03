Villabotrány Budán: Tarsoly Csabáék lakcímkártyája sem érvényes már

Jogerősen fiktívnek minősítette a bíróság Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját, mivel az azon szereplő budai, Üdülő utcai villa már nem az ő tulajdonuk. A kormányhivatal a villát új tulajdonosként megszerző Akadémia Invest Kft. kezdeményezésére indított eljárást, miután a cég a felszámolásból megvásárolt ingatlant nem tudta birtokba venni. A Fővárosi Törvényszék most jogerősen is érvénytelennek mondta ki a lakcímkártyákat, számolt be a Hvg.hu.

Kapcsolódó cikk 13 évre ítélték Tarsoly Csabát - de nem ő kapta a legsúlyosabb büntetést a Quaestor-ügy vádlottai közül Ítéletet hozott a bíróság az elmúlt évek egyik legsúlyosabb pénzügyi csalásának ügyében.

Tarsolyék megtámadták a kormányhivatal döntését, de egy másik perben a II–III. kerületi bíróság első fokon már kimondta, hogy ki kell költözniük a villából. Ezt az ítéletet is megtámadták. A vitatott használat alapja egy 2016-os megállapodás, amely korlátlan idejű, ingyenes szívességi lakhatást biztosított Tarsoly feleségének. A bíróság szerint azonban a család 2022 augusztusa óta jogcím nélkül használja az ingatlant, miután a felszámoló felmondta a szerződést.

Az Akadémia Invest, amely a felszámolás legnagyobb hitelezője is volt, felszólította Tarsolyékat, hogy fizessenek havi bruttó kétmillió forint lakáshasználati díjat 2023 áprilisa óta. Ha a kilakoltatási ügy jogerőssé válik, a cég végrehajtással is élhet. Az is kérdés, hogyan köthetett a villa korábbi tulajdonosa ingyenes lakhatást biztosító szerződést, miközben Tarsolyék ellen már folyt a büntetőeljárás.

Tarsoly Csaba a 2015-ben csődbe ment Quaestor-csoport alapítója és vezetője volt. A társaság kötvénykibocsátási botránya több tízezer befektetőt érintett. Tarsolyt első fokon 13 év börtönbüntetésre ítélték csalás és hűtlen kezelés miatt.