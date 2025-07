Villámgyors tranzakcióval került 6 milliárd forint az olaszországi „Orbán-villát” megvásárló NER-es cégbe

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A cég 2024-es beszámolójából pedig az derül ki, hogy az erőműből lecsorgó osztalékon kívül semmilyen számottevő bevétele nem volt. Az osztalékot ugyanakkor – 3 millió forint híján – továbbadta a közvetlen tulajdonosának, a Progressus Magántőkealapnak. A Progressus neve nem először bukkant fel: ez volt az az alap is, amely mindössze néhány nappal az előtt vásárolta be magát Rákosrendező területére, hogy megkötötték a magyar állam és az arab befektetők közötti szerződést a Mini-Dubajként emlegetett beruházásról.

A Budapesti Erőmű Zrt.-ből felvett osztalék az egyetlen bevétele annak a Habony-közeli cégnek, amelyről májusban írta meg az olasz Domani lap, hogy 4,3 millió euróért (nagyjából 1,7 milliárd forintért) lombardiai luxusvillát vásárolt. Habár a pénz több cégen is keresztülment, mindössze 2 nap kellett csak hozzá, hogy végül a 6 milliárd forintos osztalék a cégháló mögött álló magántőkealapnál kössön ki. A Hvg360 végigkövette a pénz útját, menet közben pedig több, a NER köreiből ismert névbe botlottak.

