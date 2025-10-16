Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Villámkezű volt a bíróság a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzésénél

mfor.hu

51 perc alatt ment át a bíróságon az alapítvány bejegyzési kérelme.

Szokatlanul gyors volt a Fővárosi Törvényszék nyáron, amikor sietőssé vált a Digitális Polgári Körök szeptemberi gyűlésére pénzt gyűjtő Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzése – írja a Hvg360.

Az alapítvány kérelme elsőre két amatőr hiba miatt elbukott, másodjára minden simán ment. A második kérelmet augusztus 4-én nyújtották be, és ugyan a bíróságnak 15 napja van arra, hogy bejegyezze vagy elutasítsa a kérelmet, itt már augusztus 11-én megvolt a bejegyzés úgy, hogy a beadott 40 oldalnyi dokumentumot 51 perc alatt nézték át.

A bejegyzésről szóló döntést másnap közzé is tették a civil szervezetek országos névjegyzékében. Mindez az ítélkezési szünetben történt, amikor jóval lassabban megy az ügyintézés. A lap szerint más szervezeteknek ugyanerre heteket kell várniuk.

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Hihetetlen, de tisztábbak lehetnek a budapesti közterek

Elindult a térgondoki szolgálat.

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Direkt36: szélsebesen elajándékozta luxusingatlanjait Matolcsy Ádám barátja

Az ÁSZ-jelentés után sok lett az ajándék.

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

Publicus: a Tisza vezet 6 hónappal a választás előtt

A bizonytalanok aránya 29 százalék.

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

Elébe vág Orbán Viktor Magyar Péternek október 23-án

A magyar miniszterelnök a Kossuth téren, a Tisza Párt elnöke várhatóan a Hősök terén szónokol majd október 23-án. A miniszterelnök fog előbb beszélni.

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Magyar Péter szerint őt is lehallgatták Lázár János brüsszeli emberei

Várhelyi Olivér pedig nem mond igazat? Megszólalt a kémügy idején uniós diplomataként szolgáló Tisza-elnök.

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

Kínos témát hozott elő Lázár János, de nem emlékszik semmi fontosra

A brüsszeli kémbotrányról is megszólalt a miniszter.

Óriási csatába keveredett a magyar válogatott és a Sztárban sztár

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

A Fidesz nagy megszorításokra készülhet, ha kormányon marad – állítja a volt jegybankelnök

Surányi György az MNB volt elnöke a Forbes Money Summit konferencián beszélt erről.

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A tömeges csalások miatt meg kell ismételni a választásokat Tiszaburán

A választás napján rengeteg videó és hangfelvétel készült szavazatvásárlásról, befolyásolásról.

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

Magyar Péter: a vagyonadó önbevallásos rendszerben működne

A NAV csak kirívó esetekben indítana vizsgálatot a vagyonadóval kapcsolatban – mondta Magyar Péter a Szabad Európának. Több tízezer közpénzes szerződés felülvizsgálatát ígérte, Magyarországot pedig megbízható NATO-szövetségesként képzeli el a jövőben.

