Vissza kéne hozni a sorkatonaságot? Váratlan válaszokat kaptunk

Elmúltak már azok az idők, amikor a kötelező sorkatonai szolgálat szinte minden magyar férfi számára a felnőtté válás része volt, hiszen 2004 novembere óta már nincsen ilyen letöltendő katonaidő. Az orosz-ukrán háború, valamint a világban zajló fegyveres konfliktusok hatására azonban időről időre előkerül a téma, különösen, mivel több más európai országban is terítéken van a sorkatonaság visszaállítása.

A napokban írtunk arról, hogy egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa. A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban, most azonban parlament előtt van egy olyan előterjesztés, ami az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását – az új törvény 2026 januárjában léphet hatályba, ha megszavazza a Bundestag. A törekvés régóta létezik a német társadalomban, lapcsoportunk geopolitikai szakírója, Káncz Csaba tavaly májusban arról írt, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában németek több mint fele támogatja a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését.

Hasonló hangok erősödnek Szerbiában, Csehországban és Romániában is, de Észak-Európában és a balti államokban is létezik kötelező sorkatonaság, összesen mintegy 10 olyan EU-s ország akad, ahol általában 10-12 hónapos szolgálatra kell készülnie a férfiaknak. Svédországban és Dániában pedig a nőkre is vár a sorkatonaság.

Mindezek fényében a magyar lakosságot is egyre inkább foglalkoztatja a kérdés, olvasóink is rendkívül megosztottak voltak szavazásunkon azzal kapcsolatban, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha visszavezetnék a sorkatonaságot:

Mindeközben az iskolákban

A honvédelmi oktatás a magyar iskolákban már ott van, a Qubit cikke szerint pedig az ilyen irányú nevelés aránya az elmúlt években meredeken nőtt: míg 2023-ban csak 6 iskolában, 2024-ben már 141, idén szeptembertől pedig 389 középiskolában – köztük 152 gimnáziumban és 237 technikumban – tanítják heti egy órában a honvédelmet.

A sorkatonaság visszavezetése egyelőre azonban nincsen terítéken a kormánykommunikáció szerint, a honvédelmi miniszter erről 2023 elején beszélt konkrétan is; Szalay-Bobrovniczky Kristóf a 24.hu cikke szerint így fogalmazott:

a kormány mindent megtesz azért, hogy vonzóvá tegye a fiatalok számára a haza szolgálatát, és arra törekszik, hogy a magyar haderőt a lehető legfelkészültebb állapotba hozza a lehető legrövidebb időn belül. A kormány napirendjén továbbra sem szerepel a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása.

Ezen az állásponton pedig nem valószínű, hogy a választások előtt változtatni fog a kormány, hiszen ahogy azt szavazásunk eredménye is mutatja, a kérdés rendkívül megosztó.