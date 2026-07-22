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Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz

Visszahívás a seregbe: már lehet jelentkezni a honvédségi tájékoztatóra

mfor.hu

Augusztusban kiderülhet, kik térhetnek vissza a hadseregbe.

Megnyílt az iranyasereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről szóló miniszteri tájékoztatóra.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter július 18-án a Facebook-oldalán jelentette be, hogy előző nap megjelent az a jogszabály, amely „megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessük azokat a katonákat, akiket a +fiatalítás+ címén méltatlanul eltávolítottak” a hadseregből. A miniszter akkor a bejegyzésében jelezte, augusztus 1-jén minden érintett katonát várnak a Bálna Honvédelmi Központban. Hozzátette: várják azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás fel nem vétele miatt veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és szeretnének csatlakozni a honvédséghez.

Az iranyasereg.hu oldalon megnyílt a regisztrációs felület a katonai szolgálatba történő visszatérés lehetőségeinek és feltételeinek ismertetéséről szóló miniszteri tájékoztatóra, amelyet augusztus 1-jén tartanak 10 órától. A rendezvényen csak a katonák jogviszonyának megszüntetését tartalmazó dokumentum bemutatásával lehet részt venni.

(MTI) 

 
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