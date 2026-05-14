Közélet Tanács Zoltán Tisza Párt

Visszakerülnek a Szépművészeti Múzeumba a Nemzetgazdasági Minisztériumból a festmények

mfor.hu

Tanács Zoltán visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba az onnan kölcsönzött festményeket az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületéből, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet – derül ki a miniszter csütörtöki Facebook-bejegyzéséből.

A tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán azt írta: az átadás-átvétel előtt bement a minisztériumba, az egykori NGM egyik épületébe, és több dologra is megkérte a kollégákat. A tárcavezető kérte többek között, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését. „A szakmai lapok maradhatnak” – tette hozzá. A miniszter kérte azt is, hogy az épület egyik liftjének programozását állítsák vissza gyári beállításra, hogy az ne kizárólag a miniszteri szinten álljon meg, hanem valamennyi emeleten használható legyen. Tanács Zoltán emellett arra kérte munkatársait, hogy a Szépművészeti Múzeumból kölcsönzött, mintegy 40 millió forint értékű festményeket vigyék vissza a közgyűjteménybe. „Jobb helyen vannak ott”- jegyezte meg. „Apróságok, mégis fontosak” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a miniszter.

(MTI)

 

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A fideszesek többsége nem mondatná le Orbán Viktort a vereség után

A válaszadók kétharmada, a Fidesz-szavazók csaknem háromnegyede ragaszkodik a volt miniszterelnökhöz a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amelyet a Telex rendelt meg. 

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

Magyar Péterék rábólintottak: ez lesz a távozó miniszterek végkielégítésének sorsa

A kormányváltás újabb fontos lépése.  

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

Magyar Péter aláírta a kormányhatározatot – kivizsgálják a kegyelmi ügyet

A feladat határidőt is kapott.

Gulyás Gergely is megszólalt az átadás-átvételről

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely, korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a május 25-i héten meg akar állapodni az uniós pénzekről

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Kezdetben heti két ülést fog tartani a kormány

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

Svájci lap: Magyar Péternek van érzéke a rendezéshez

Természetesen Svájcba is eljutott a magyar kormányváltás híre.    

Rejtélyeset üzent Orbán Viktor (frissítve)

„Leltár. Hamarosan” – ennyi áll legfrissebb Facebook-posztjában.

