Visszaszólt a Fidesz Magyar Péternek a migránstábor ügyében

„Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta”
- olvasható a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója által aláírt, az MTI-nek küldött vasárnapi közleményben.
„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”
- írja még a közlemény.