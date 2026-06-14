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Közélet Bevándorlás, migráció Fidesz Magyar Péter

Visszaszólt a Fidesz Magyar Péternek a migránstábor ügyében

mfor.hu

És rögtön követelnek is valamit.

„Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta”

- olvasható a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója által aláírt, az MTI-nek küldött vasárnapi közleményben.

„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”

- írja még a közlemény.

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