Visszaszólt a Fidesz Magyar Péternek a migránstábor ügyében

„Magyar Péter összevissza beszél, a tények nem őt igazolják. Magyarországon ma nincs migránstábor. Se Vitnyéden, se máshol. Azért nincs, mert az Orbán-kormány nem hozott létre egyetlen egyet sem, a korábban működő migránstáborokokat pedig bezárta”

- olvasható a Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója által aláírt, az MTI-nek küldött vasárnapi közleményben.

Kapcsolódó cikk Vitnyédi migránstábor: reagált a vagyonkezelő Magyar Péter bejelentésére Az egyetem is elismerte, hogy volt beruházás.

„A Fidesz követeli, hogy Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat Magyarországon, ezért haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát!”

- írja még a közlemény.